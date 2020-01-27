兒童親子保 業界籲買危疾儲蓄

其實部分銀行及保險公司均已推出兒童或親子保險（見下表）。中銀香港（2388）的家庭綜合保障計劃（系列一），為投保人及其子女提供人身意外、全年旅遊或家居保障，每年保費最低為1752元。

英國保誠的「快享錢」可為子女提供人壽及儲蓄保障，投保一年後每年將獲5%保證現金，假設投保額2萬美元（約15.5萬港元），每年保費2828美元（約2萬港元）；富衛香港的「好息簡II」受保子女須介乎1歲至17歲，最低投保額30萬元。

鍾建強：注意保單供款年期

教育保險方面，友邦保險（1299）「摯愛孩子」的投保年齡為15日至10歲，當保單生效滿10年後或受保人滿21歲時，便可獲一筆過的「終期紅利」。

恒傑保險僱員福利及個人理財產品總經理鍾建強表示，保險愈年輕買保費愈便宜，認為家長可為兒童選購危疾或儲蓄保險，其中危疾保險供款年期一般為10至20年，可當作長期的投資儲蓄，同時若受保人不幸患病亦可提供保障。

近期肺炎肆虐，他表示家長亦可考慮為子女購入醫療保險，但他提醒，家長投保時須留意保單的保障項目範圍及供款年期，又認為要因應供款預算來選擇產品，並作出長遠規劃，並建議投保人轉保時須注意保單上的項目保障，以免造成損失。

[武漢肺炎]