6保險公司推武漢肺炎額外保 新客戶適用 部分取消等候期限制

明報記者 葉子晴

在各個計劃中，新創建（0659）旗下富通保險除設有現金保障，亦會取消多項條款限制，如取消住院級別限制、取消住院方式限制、取消住院房間調整及取消藥品及診療項目限制等。富通保險表示，若受保人在保障期內確診新型冠狀病毒而需住院，將於住院期間獲得每周4000元的住院現金保障，保障期長達8周。富通亦不為今次的特別措施設期限。

不設等候期 「中招」可即索償

為求吸新客，多家保險公司都放寬要求，新客戶同時適用這些額外措施，部分更不設等候期，即保單生效後一旦確診便可索償，例如富通、富衛及宏利。

部分保險公司為個人及團體保單的受保人提供額外措施，但部分則只適用於個人客戶。例如富衛保險，所有人壽個人醫療、危疾保單的現有及新客戶在1月23日至4月30日期間如確診武漢肺炎，可獲每周5000元的住院現金保障，最長可達8星期；倘若受保人被下令需強制隔離，每宗個案可獲一筆過特別現金保障4000元，另外如受保人確診使其家人需面對強制家居隔離，富衛將提供一筆過特別現金保障3000元。

同樣為被強制隔離客戶提供一筆過現金保障的還有宏利，所有個人理財保險、團體醫療住院保單的現有及全新客戶在保障期內確診新型冠狀病毒而需住院，將提供每日600元的住院現金保障，長達45日；如被強制隔離，將提供一筆過特別現金保障3000元。

富衛宏利提供強制隔離現金補償

AXA安盛則宣布，所有的人壽或醫療保單的受保人，如確診武漢肺炎而需住院，可自動即時獲享免費額外住院現金保障，為每日700元，長達45日。保誠則提供免費額外住院現金保障，為每日600港元，長達45日。

鍾建強：多住公院 原計劃可覆蓋

恒傑保險僱員福利及個人理財產品總經理鍾建強認為，相關措施中尤以豁免等候期較重要，因為新型冠狀病毒十分突發，受保人獲豁免後可立即受到保障。另外，因強制隔離而給予額外現金保障，此做法亦相當可取。至於住院現金保障，他認為由於武漢肺炎的治療程序都會在公立醫院，估計所需費用不會太多，住院現金主要是彌補客戶因病無法上班的損失。

「毋須刻意為武漢肺炎買保險」

保險產品比較平台10Life創辦人倫沛然則強調，在選擇相關產品時，主要視乎自己的需要及負擔能力，不用一定是為了武漢肺炎才買。

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