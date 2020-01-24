柬埔寨客近3億掃海璇匯璽4伙

豪付近9000萬辣稅

土地註冊處資料顯示，上月以1.53億元售出的海璇1座17樓A室，買家以成樂有限公司作登記，董事為WANG HEYANG，報住地址及護照簽發國家均為柬埔寨。上述單位屬連平台特色戶，全層僅一伙，採4房雙套間隔，實用面積2083方呎連456方呎平台，並設按摩池，以成交價1.53億元計，折合實呎73,469元，創項目成交價及呎價新高，呎價則屬港島東新高紀錄。

實呎7.34萬破頂價購海璇樓王

資料顯示，WANG HEYANG旗下另外3間公司，於上月連購匯璽3個低座單位，包括以5233.5萬元購入實用面積1896方呎的日鑽匯高層A室、4356.6萬元購入實用面積1624方呎的同層B室，以及5029.1萬元購入實用面積1896方呎的日鑽匯中層A室，連同今次購入的海璇樓王，4伙接近3億元，並要付8975萬元辣稅。

另會德豐（0020）負責銷售，九倉及南豐合作發展的山頂MOUNT NICHOLSON，9樓D室，上月以超過5.28億元售出，買家以霍東及趙佳作登記，與深圳上市公司仁東控股董事長及董事名字相同。不過，是次買家只須付2246萬元，即樓價4.25%印花稅。單位實用面積4596方呎，實呎11.5萬元。