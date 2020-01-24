凱滙一號九龍道錄3宗撻大訂 料殺訂417萬

成交紀錄冊資料，凱滙實用面積1092方呎的1座38樓A室，原於2018年以2255.64萬元售出，及後於2019年3月更改付款方法，售價更新為2310.83萬元，實呎21,161元，不過，買家最新選擇撻大訂，若以樓價一成計，料遭殺訂231萬元。另實用面積485方呎2座47樓J室2房戶，原於2018年以1026.52萬元售出，實呎21,165元，最新買家選擇撻訂，料損手102.65萬元，兩宗撻大訂個案，發展商共殺訂333.7萬元。

本月新盤市場撻大訂增至9宗

此外，同由信置與市建局合作發展、於2018年8月發售的深水埗一號九龍道，錄該盤首宗撻大訂個案，實用面積438方呎的9樓A室，2房間隔，原於2018年9月以828.63萬元售出，實呎18,918元，不過，買家近日撻大訂，若以樓價一成計，估計遭發展商殺訂約82.8萬元。

另外，春節期間仍有新盤推售，鷹君（0041）大埔白石角朗濤更新價單，取消90天成交期計劃，新增120天付款計劃，而原先的建期優惠，折扣由4%增至4.5%，發展商推出148伙，其中49伙於年初五（下周三）以抽籤形式發售，95伙同日起至4月3日每日招標及截標，另有4伙於1月17日至4月3日期間每日招標及截標。

朗濤加推148伙 年初五開售

香港興業（0480）沙田九肚尚珩，亦推出10號洋房連雙車位於年初三（下周一）早上10時至11時以招標形式發售，洋房實用面積2723方呎，發展商提供3種付款方法，包括90天即供、180天即供及450天即供，該洋房每月管理費18,602元，而兩個車位每月管理費則同為546元。