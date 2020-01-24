政協蘇長榮購天匯複式 業主4年帳面蝕逾億

2017年蘇5.2億購對上天池屋

土地註冊處顯示，天匯高層B室複式戶，本月初連兩個車位以2.95億元易手，以單位實用4664方呎計，實呎63,250元。資料顯示，原業主徐建軍（Xu Jian Jun），於2015年以近3.92億元一手購入，再以每個車位343.57萬元購入2個車位，即單位連兩個車位購入價高達3.988億元，持貨4年帳面勁蝕1.038億元或26%。

滿名山五按銀主盤叫價450萬

不過，據成交紀錄冊資料，發展商當年為買家提供8.5%現金回贈，涉約3331萬元，若扣除使費，料實蝕約9260萬元，實際蝕幅約23%。買家蘇長榮（So Cheung Wing）為全國政協委員，曾於2017年以5.2億元購入對上一層的頂層B室複式天池屋，實用面積4971方呎，連1720方呎天台及私人泳池，並連3個車位，實呎10.5萬元，當時創全港以至亞洲分層呎價最貴紀錄。今次買賣中，土地註冊處顯示，蘇長榮須付樓價15%，即4425萬元釐印費。

另市場消息指，屯門滿名山滿庭5座低層C室，實用320方呎，開放式間隔，最新由銀主叫價450萬元放售，實呎約1.4萬元。資料顯示，原業主2016年以約365萬元購入，其後5次向銀行及財務公司，包括由恒生銀行承做一按、錢匯有限公司借出70萬元、全通國際（香港）有限公司借出230萬元等，惟該名業主於去年已破產，單位隨即淪為銀主盤。