麗城3房實呎跌穿萬元 一年新低

麗城花園本月至今暫錄9宗成交，已超過上月全月錄得的8宗，平均實呎11,211元。中原資深區域營業經理余俊文表示，麗城花園3期3座低層A室，實用面積728方呎，屬3房套房間隔，原業主在兩度調整叫價後，最終以718萬元成交，實呎9863元，在撇除內部轉讓個案後，是次成交呎價為屋苑過去1年低位。原業主早於2010年11月以310萬元購入，持貨逾9年，帳面獲利408萬元或約1.3倍。

第一城本月至今20宗成交 超上月1倍

十大屋苑之一的沙田第一城本月暫錄20宗成交，較上月全月10宗增加1倍。市場消息指，屋苑最新一宗成交位於37座中層E室，實用面積284方呎，屬2房間隔，新近以526萬元成交，實呎18,521元。原業主於2007年12月以131萬元購入，持貨逾12年，帳面獲利395萬元或逾3倍。至於東涌映灣園，本月暫錄20宗成交，亦較上月全月10宗增加1倍，平均實呎微升4%至11,064元。

白居二實呎7551元購青衣邨2房破頂

另一邊廂，公營房屋則受惠於新一批「白居二」爭相入市，造價再創新高。青衣公屋青衣邨就有2房戶以每實呎7551元新高價售出。美聯高級營業經理葉偉林表示，青衣邨宜居樓高層12室，實用面積490方呎，2房間隔，最新以370萬元未補價售出，實呎7551元，呎價為屋邨同類市場新高。

上述單位原業主於2001年以21.53萬元（未補地價）購入，持貨逾18年，今易手帳面獲利348.47萬元，物業升值16倍。