天宇海爆疫症 買家臨時縮沙 業界料春節後二手樓市勢受壓

明報記者 張允亭

市場消息指，上述單位為馬鞍山天宇海1B座低層D室，實用面積736方呎（建築面積966方呎），屬3房1套間隔，單位業主自去年6月叫價1170萬元放售，新近減價至1060萬元，減幅近一成，每實呎叫價14,402元（建呎10,973元），屬近市價水平。

該單位近日獲買家垂青，亦已經睇樓，惟自有關患者感染新冠狀病毒的消息傳出後，隨即決定暫緩入市計劃。據了解，該名確診患者居住於天宇海1A座單位，而該屋苑本月至今暫僅錄1宗成交。

馬鞍山春節前暫錄58宗成交

與此同時，馬鞍山區內本月暫錄58宗二手成交，佔上月全月111宗約一半。中原分行區域營業經理胡耀祖表示，區內指標屋苑之一的新港城，春節前本月暫錄8宗二手成交，平均實呎17,404元，而最新一宗成交位於新港城C座中高層3室，實用面積321方呎，屬2房間隔，以580萬元成交，實呎18,069元，屬市價水平；原業主1997年7月以260萬元購入，持貨逾22年，帳面獲利320萬元或1.2倍。

東環買家縮沙 春節後再作打算

全港對肺炎疫情加強戒備之際，除了馬鞍山天宇海外，東涌東環亦出現個別準買家臨時「縮沙」。市場消息指，東涌東環2A座高層8室，實用面積379方呎，屬1房間隔，單位業主自去年10月將單位放售，至近期獲準買家接洽，業主遂減價至590萬元，準買家亦已睇樓2次，近日雙方議價後，業主累減至565萬元，即每實呎開價14,908元，稍高於市價水平。

惟準買家因應近日市况有變，最終決定暫緩入市計劃，並觀望至春節假期後再作打算。有代理透露，由於目前臨近春節，睇樓量減少，故僅錄得零星同類個案。

代理料不會掀二手撻訂潮

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，每當市場有不利消息出現，便有部分準買家臨陣退縮，押後入市計劃，惟目前市場仍對肺炎疫情持觀望態度，故現時「縮沙」準買家在比例上只佔極少數，而目前未有迹象顯示二手市場在農曆新年後出現「撻訂潮」。

不過，廖認為，在短期急於出貨的業主，議價空間或會擴闊；與此同時，由於社會爭議未解決，加上經濟下滑的滯後數據將逐一浮現，而肺炎疫情倘仍未受控，在各種負面因素下，預料短期內為樓價帶來壓力。