湯文亮：中美貿易戰之鏡花水月

訂抽象苛刻條款 次階段協議難達成

隔了兩個月，我收到費格遜送給我的曼聯波衫，在致意卡上有留言，問我這個策略叫什麼名字，我回覆話「Flowers inside the mirror, moon in water」，想唔到費格遜話明白。

在中美簽署了貿易協議第一階段時，有老友問幾時會簽第二階段協議？我話永遠不會，因為中美已經完成了貿易協議，可以簽署的都以綑綁式放在第一階段。第二階段牽涉甚廣，包括知識產權，開放金融體系，還有一些大家都不知道的條款，基本上是不可能達成協議，所以我話中美雙方是不會簽署第二階段貿易協議。

對於美國來說，是否達成第二階段貿易協議並不重要，只要中國按時購買美國產品，除此之外，還可以徵收巨額關稅，雖然那些關稅是由美國消費者支付。至於中國農產品是必需品，唔幫襯美國買，就要同墨西哥、巴西買，所以，亦沒有準備與美國簽署第二階段貿易條款，特朗普不愧是一個蠱惑商人，見到這個情况立刻加多兩個條款，美國是會關注中國人權以及香港民主運動。事實上，民主與人權如鏡花水月，是非常抽象的，中國怎樣做也不可能滿足美國，由此可見，中美是不會簽署第二階段貿易協議，或者，中美第二階段貿易協議永遠都是鏡花水月。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]