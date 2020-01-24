譚新強：特朗普未能振興製造業 Intel波音面臨危機 Tesla落戶中國（上）

特朗普正努力競選連任總統，同時亦企圖避免被參議院在彈劾審訊中判為有罪，所以即使在達沃斯論壇，仍不停自吹自擂，告訴全世界美國在他領導下，經濟如何前所未有的成功。

從股市表現，和失業率跌至3.5%看，美國經濟確實不錯，更已破紀錄地連續增長超過十年。今年GDP可能放緩一點，跌至約2.0%，但距離衰退仍很遠。

這些亮麗的數據，背後當然有很多原因和代價。首先，無可否認，美國有很多優秀的企業，包括三家市值萬億美元級的企業：蘋果、微軟和Alphabet，而亞馬遜距離萬億美元亦只一步之遙。美國的這些服務性科技龍頭（蘋果算半個例外），巿場地位接近壟斷，如不受到全球政府監管的太大影響，它們仍將必能繼續穩健且頗高速地增長，正是投資者最嚮往的compounders（複合增長者）。

特朗普催谷政績 財赤大增

除美國企業本身厲害外，特朗普和聯儲局的政策也當然有一定影響。最重要的無疑是2017年的大幅企業減稅，推高了2018年的企業盈利約25%，GDP亦曾短暫升至3%。但這短期刺激的代價是把每年財赤推高至過萬億，在經濟並非衰退的情况下，有此需要嗎？對美國長期發展，真的有幫助？同樣地，美聯儲局在特朗普的威嚇下，去年突然急掉頭，從加息變成連減三次，結果雖然整體企業盈利倒退約0.8%，但去年標普仍靠PE膨脹而升了23%！政策的代價不止是吹起資產泡沫（仍不大），更差的是加劇全球貧富懸殊，間接催使多個地方出現社會動盪。

仔細研究一下特朗普最在意的製造業振興政策。首先，對早已進入後工業年代的美國，製造業只佔GDP的10%，根本不太重要。唯一重要性來自國家安全考慮，不想過於倚賴進口具戰略性的貨品，包括食物、能源和某些高科技產品。美國在食物甚至能源都能自給自足，整體高科技仍在領先，即使把低端製造業如波鞋、成衣，甚至手機組裝，外判到中國和墨西哥等地，又有何相干？

但特朗普是一位頑固的老人家，即使從政前，三十多年來對美國貿赤有種paranoia（偏執狂），認為全世界都在欺負美國，所以他上台後的最重要政策，就是挑起跟中國、墨西哥、加拿大，甚至歐洲和日本的貿易爭端。他自認非常喜歡關稅，且自誇「成功」藉此迫使中國和加、墨等國簽署新的貿易協議，對復興美國製造業有很大幫助云云！

事實又是否如此？不好意思，事與願違，特朗普上台三年，美國貿赤不單止沒有收縮，反而諷刺地擴大了超過20%。製造業方面，不單止沒有復興，去年更經歷了一次製造業衰退，生產總值下跌了1.3%！

減稅收益流向股市 無助實體經濟

政策哪裏出錯了？其實失敗完全是意料之內的事，大幅減稅刺激消費，增大需求，但美國本身製造業產能又不足夠，所以對進口需求必定大增。針對中國的關稅只可把雙邊的貿赤略為縮少16%，但其實只是改變了進口來源，例如從中國改為越南。

更嚴重的問題是，因為特朗普政策的整體不穩定性，美國企業反而不敢投資。譬如某跨國公司考慮擴產，需要投資建造一間工廠，在貿易戰陰霾下，如何選址呢？如選擇美國，一來成本仍超高，二來萬一貿易戰結束，這個決定可能即時變錯。即使選在墨西哥或歐洲某國，他們亦隨時變成特朗普的打擊對象。所以這種不確定性就導致減少投資，反而把減稅的收益用來回購股票，推高股價。受惠的是已非常有錢的股東和高管，而非工人和實體經濟。

事實是在過去三年，兩個最重要的製造業——半導體和航天，在美國都出現了危機。美國製造業也有一個亮點，就是Tesla，領導全球的EV革命。但中國已聰明地把Tesla吸引到上海，未來的成敗，將取決於在中國的成績。

整個半導體行業都是在美國發展出來的。1947年，三位物理學家在Bell Labs發明了transistor（原子粒），並在1956年獲頒諾貝爾獎；其中一位William Shockley後來去了加州創立了Shockley Semiconductor，但因為性格自大，管理不善，結果8位核心員工離開，創立了Fairchild Semiconductor。後來Gordon Moore、Robert Noyce和Andrew Grove等人又離開，創立新公司Intel。從1980年代開始，隨着PC的崛起，Intel亦成為了雄霸全球CPU的半導體龍頭。但在過去十多年，在Grove退休後（名言為"Only the paranoid survive"），Intel反而太過安於現狀，缺乏遠見和危機感，結果完全錯過了移動計算的年代，是一個極嚴重的錯失。

Intel錯失多次新崛起商機

AI的崛起，加上電子遊戲的普及，對GPU的需求大幅增加，但Intel也視若無睹，又完全錯過了，把機會送給了Nvidia。Intel反而在多個收購案亂花錢，例如Altera、Mobileye和Nervana等。每家都有些獨特技術，但到了Intel手中反而管理不善，未能把他們好好地結合起來。

幸運地，雲端計算的崛起，又為Intel帶來機會，數據中心的伺服器需要大量高性能CPU，正是Intel的強項，現在巿佔率仍超過90%，PC端CPU市佔率則仍近80%。

AMD也是一間老牌公司，從前是千年老二，但自從Lisa Su（蘇姿豐）成為CEO後，產品質素急速上升，已開始認真在PC甚至伺服器端CPU挑戰Intel。最重要的成功要素在製造技術，AMD已變為一家fabless（無產能）的純設計公司，生產已外判到台積電。最新一代的Ryzen系列CPU，已採用7nm技術，性價比都優於Intel仍停留在14nm技術的產品，有望搶走不少市場。

近年AMD股價大幅跑贏Intel，但大家可能留意到，近日Intel股價也開始突破，又是甚麼原因？首先Intel管理層終於穩定下來，在2018年，當時的CEO Brian Krzanich因與下屬發生婚外情而辭職，CFO Brian Swan臨危受命，升為CEO，幸好能穩定情况。今周Intel亦選了商業經驗豐富的Omar Ishrak為新董事長。Intel準備把焦點集中在CPU，加一點IoT（物聯網），可能考慮把不成氣候的記憶體業務（原來跟Micron合作）賣掉。

除此，巿場更大的期待是Intel接受製造方面失敗的現實，既然連10nm技術都做不到（已延誤五次），不如省成本，放棄製造，漸變為一家純設計的fabless半導體公司，把製造外判到更成功、更先進的台積電！在商業角度來說，這決定可能是對的，有點步IBM後麈的感覺，但從美國製造業的興衰和國家安全角度來看，這決定將是個非常重要的分水嶺。尚未知道結果，大家拭目以待吧。

放棄生產轉代工 台積電受惠

早說過台積電是全球最先進的半導體企業，更可能是全世界最重要的一家公司，因為不止華為，甚至美國的半導體公司如AMD、高通和Nvidia（下一代或轉到三星做代工）等，都大量倚賴它做最尖端的代工，今年已將開始嘗試5nm技術，更將擴大領先。如Intel都真的放棄製造，改用台積電為代工，更確定龍頭地位。

大陸的中芯國際（SMIC）（0981）進展又如何？其實非常不錯，今年已將開始生產14nm產品，比預期快了一年，即較Intel落後不到一代。但反而跟台積電的距離，則愈拉愈遠。但如能成功做到14nm已非常不錯，已能符合90%客戶的需求。

過去兩月，不斷有傳聞美國將考慮把華為禁令加嚴，出口限制將由現在的25%美國含量，降至10%。如落實必將對Micron和Nvidia等美國公司有影響，甚至台積電也可能有。但經分析後，料影響有限，Micron無非只是全球第三大記憶體生產商，規模遠比三星細，連Hynix都比他稍大。Nvidia的確比較重要，如想知影響有多少，就要密切留意快將上市的中國AI龍頭之一曠視，看看他們的說法。

有些分析師認為此舉反而只將對較落後的14nm和28nm等SoC產品影響較大，反而最先進的7nm產品如海思設計的最高端CPU，影響不大。原因是7nm生產器材，主要來自荷蘭的ASML，跟美國關係不大。較落後的14nm技術，反而倚賴Applied Materials和其他美國公司較多，真的有點悲哀。所以近日美國也對荷蘭施加壓力，企圖阻撓ASML賣EUV器材給SMIC。荷蘭仍未作出最後決定，但暫時只要台積電繼續為中國大陸公司服務，對華為直接影響不大。

基於成本考慮 各國難杯葛華為

美國整天投訴華為，恐嚇全球60多個國家有關採用華為5G系統的危險性，但當然從來沒有舉出過實質證據。到現時為止，真的決定聽從美國，全面禁用華為的只有澳洲和日本，親如英國都仍在考慮中，首相約翰遜曾公開問美國，如不買華為，美國可否提出替代方案？答案是沒有，系統層面上，美國競爭力更差，早已輸了給中國。從前美國還有Lucent，後來愈做愈差，即使跟Alcatel合併後，仍不斷喪失市場份額，至今已潰不成軍。剩下來，美國勉強只有Cisco和Juniper等，但主要供應的只是電腦網路routers（路由器）之類器材，絕對沒能力提供整套5G通訊系統。德國也已發聲，如5G不採用華為，成本將大增，服務推出時間表更可能延遲十年！聽來有點誇張，除華為，Nokia、Ericsson和三星等，都有5G網路系統，只是性價比可能略遜華為而已。

（中環資產持有蘋果、微軟、台積電、三星、中芯國際、Alphabet、AMD、Applied Materials、ASML、Intel、MasterCard、Micron、Nvidia、Tesla、Visa的財務權益）

中環資產投資行政總裁

[譚新強 中環新譚]