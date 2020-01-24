周顯：深港通收乾股票

這其中的一大原因，當然是因為其主席林曉輝在深圳好像有「超人」般的發展能力，例如在去年11月5日，擊敗星河控股、佳兆業（1638）、深業集團、華嶸投資等等內房巨頭，奪得了南山區粵海街道萊英花園舊改項目的發展權，而粵海街道就是整個中國最值錢的一條商業街，一共誕生了騰訊（0700）、中興（0763）、創維（0751）、神州數碼（0861）等87家上市公司，以及無數像大疆等這些未上市的獨角獸。

不過今日的主題並非這些，而是它的股價不跌之謎：貨源集中度。

內地投資者淨買入 股價長期不跌

看中央結算報告，偉祿集團只有23.83%的股票存入了戶口，其中4.84%是在偉祿亞太證券，7.59%是深滬港通，換言之，香港流通的街貨只有11.4%而已。

跟着對比1年前，偉祿亞太證券有4.82%，但深滬港通只有4.65%。這即是說，在這1年內，內地投資者買入了2.94%的股票，這大約是投入了2億港元的淨買入額。至於這一年來參與者數目，也從170個，減至157個。

簡單點說，這些年來，一直有內地投資者淨買入這股票，這解釋了它的股價長期不跌之謎。我估計，這些內地投資者，對於偉祿集團的經營狀况和內幕，應該比香港人更加清楚吧！

至於這股票進一步貨源收乾後，其股價將會如何反映出來，也並非本文所欲討論之範圍。本文只是指出一個深港通收乾股票的實例而已。

[周顯 投資二三事]