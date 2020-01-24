劉思明：維達具衛生概念可取

恒指昨低開231點向下尋底，午後最多跌634點、低見27,706點反彈，收報27,909點，跌431點或1.52%；國指跌1.99%。大市成交1187億元，高於60天平均四成，交投保持活躍。恒生綜合中型股、小型股指數分別跌3.04%、2.73%，中小型股沽壓更大。

希望教育昨低位反彈約4%

據《明報》港股數據庫，升跌比率6比94，跌逾3%佔下跌股份四成多；陽燭對陰燭為11比89，大市幾乎全線下跌，沽盤積極及壓力大。本報數據庫追蹤的30個行業，全線下跌，有七成的跌幅超過2%，跑輸恒指國指；博彩及消閒、軟件服務、工業跌約4%表現最差。相比家品及零售、房託基金、公用事業跌約1%或以下，表現堅挺。

大市沽壓沉重，但個別行業反彈力不俗，教育、科技器材、家品及零售的股份平均由最低位回升超過2%收市。教育股天立（1773）、希望教育（1765）反彈最勁，由低位反彈約4%收市，惟前者收市跌6.5%，後者僅跌約1%，希望教育恢復能力強。

資金積極部署 京信逆市升近7%

昨天提到個別科技股周三買盤積極，包括小米（1810）、中芯（0981）、比亞迪電子（0285）、京信（2342），昨天小米、中芯、京信繼續展現強勢，前兩者由低位反彈約4%，跌幅大為收窄，惟收市仍分別跌3%及4%。京信走勢凌厲，逆市升近7%，均顯示資金積極部署。

家品行業中，恒安（1044）、維達（3331）買盤積極，前者低位反彈至倒升，後者則全日愈升愈有。維達日前公布去年全年業績，之前預告純利升超過七成，最終有七成半增長，屬理想水平；期內收益升8%，電商分銷渠道的優勢擴大，去年自然增長超過三成，佔總收益提高至29%。

維達小回料17元有承接

早前提到恒安受惠業務復蘇及內需概念，可看高一線；維達同樣可以受惠市場回暖，加上亮麗的業績，以及受惠疫情令市民更注重衛生，可謂具備多項概念，支持股價表現。走勢上，月初以來，恒安、維達相對恒指反覆向上，呈跑贏恒指趨勢，可看高一線；維達的股價已向上突破，小回料於17元有承接，並可設低收16元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]