張兆聰：候疫症更失控低吸 留意安踏

香港大學新發傳染性疾病國家重點實驗室主任及流感研究中心主任管軼到訪武漢後，接受財新網訪問表示，武漢新型肺炎感染後病徵不一，由全無病徵到嚴重個案均曾出現，極難全面監察；同時已錯過了控制疫情的黃金時期，現已於社區大規模爆發，病毒甚至有機會適應人體而自我變異，產生更強傳播力、毒性更嚴重的變異。由於春運早已展開，回鄉過節的早已離開，現在才封城的效果有限。雖然中央已多部委合力抗疫，但管軼認為當地防疫措施很不到位，菜市場戴口罩的人也不多。他認為武漢疫情已完全失控，如他一樣曾面對過不同疫症的專家也感到害怕，決定立即離開。

武漢新型肺炎另一問題是傳染力似乎很強。黑龍江省大慶市肇州縣發現兩名新型冠狀病毒感染的肺炎疑似病例，一對夫婦到泰國旅遊，往返途中分別經停武漢便受到感染。經過也會被感染，在當地居住、工作、旅遊的成為患者機會就極高，若說武漢城區有數以千計、甚至萬計的人受到感染，也是大有可能。根據武漢政府預計，今年春運人口流動規模達到3000萬。未來2個月隨時會出現全國性爆發，管軼保守估計，感染規模會是SARS的10倍起跳。若如此，中港股市將會有持續大量沽壓。

北水暫停 恒指或下試27200點

恒指、期指昨日已跌穿本周低位，重磅股、科技股、高升股紛紛遭遇沉重沽壓，美團（3690）下試百元關口，小米（1810）大跌4.5%，全市下跌股份過千隻，市况很像是資金套現離場。走勢上，只要小數股份能守住本周低位，投資者都決心持貨過年。由於北水將持續暫停，到1月31日才恢復，這段期間恒指有機會進一步下試27,700點以至27,200點支持位。但中線來看，外圍經濟和股市表現都不俗，美股一直偏強，對於中港股市會有支持。若2月、3月疫情更為失控，中港股市急跌的話，筆者覺得出現低位的機會頗大，可候低吸納。

安踏倘大跌 成極佳入市時機

入市對象可考慮安踏（2020）。若疫情持續民眾無法外出，安踏作為零售股定必受到影響，但集團股價相對平穩，去年大升過後，10月至今仍維持在70元至80元水平上落，近日受疫情影響而調整，也未有離開這個區間，持貨者對於前景都比較有信心，不輕言沽貨。

面對嚴竣的疫情，安踏是否仍能守住區間下限70元水平很不好說。但好的公司面對短期問題而大跌，往往亦是極佳的入市時機。若跌穿保歷加通道底部，可小注收集。

[張兆聰 還看今朝]