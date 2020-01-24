張宗永：IP估值高 科技股融資出路

融資簡單可以分為股權（equities）和債務（debt）融資，債務融資一般需要穩健的現金流和有市場價值的資產。對初生企業來說，股權融資的好處是比較容易吸引投資者，但卻會令珍貴的股本變得稀薄。

企業在不同階段會吸引不同的資金，在初創階段一般只能吸引股權投資者，只有在成長的中後期才能夠舉債。我們有陣子聽到一些初創基金用可轉債（convertible bond）的形式來投資。其實這些CB是「名債實股」，只是投資者希望在信貸風險上的排名比一般的股東高而已。

美國5科技股巨頭估值 逾80%是知識產權

科技股的估值不是靠磚頭和機器，而是靠知識產權（Intellectual Properties，IP）。有人做過統計，美國的五隻科技股巨無霸（蘋果、Alphabet、微軟、亞馬遜和facebook）合共的250億美元估值中，有超過80%是知識產權。

既然科技公司的主要資產是IP，將那麼好的資產放著不用是浪費。最近我公司接觸過一些美國金融機構，他們願意替IP做估值，並且引進保險公司作擔保人。市場的初步反應還真的不錯，關鍵是保險公司提供的擔保範圍是否足夠。從科技公司的立場看，IP不用白不用，用自己最值錢的資產來融資是理所當然的。

[張宗永 翼之聯想]