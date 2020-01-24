盧駿匡：逆市奇葩多有利好因素支持

在武漢肺炎疫情急速擴散的情况下，本周二恒指急挫超過800點，市場彌漫着恐慌情緒。但對於筆者而言，此乃高位調整的一個藉口。技術上，短線市寬已嚴重超買了一段時間，加上9天RSI呈現頂背馳，都屬市况逆轉的信號。

然而，本周亦是春節長假期前最後的幾個交易日，投資者普遍傾向減持股份，增加現金水平；加上本周中旬開始已沒有北水流入，為市場製造多一個做淡的藉口。對於炒家而言，升跌也好，市况波動是一件好事，因為意味可以有足夠空間操作，預料27,843點將會成為短期淡倉的關鍵位。

筆者認為大跌市是一個千載難逢、嚴選有潛質股份的良機，因為在市場極度悲觀的時候，股價大多數會應聲下跌。大家要知道在悲觀的情况下資金流出容易流入難，但如果股價不跌反升，相關股份必定有其利好因素吸引資金流入。據過往經驗，短期升勢將會十分強勁，而平安好醫生（1833）正好是一個極佳的例子。

筆者以反常的方法，在本周二挑選此股作為心水股份，並在專頁中提示給讀者們參考。當日收市時已升了接近8%，而翌日更一度升接近12%，兩日累積升幅可算十分理想，成為了逆市奇葩。其實只要找對炒股的方法，甚麼時候都可以得心應手。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]