波音煞停新中型機NMA方案

【明報專訊】波音737 MAX停飛危機遲遲未能解除，新任行政總裁卡爾霍恩（Dave Calhoun）擱置了新中型客機（New Midsize Airplane，NMA）方案，要求該款客機重新設計。NMA被外界稱為波音797，是一款可容納220至270名乘客的新款中型飛機，項目價值達150億至200億美元，以取代停產了的757中型客機。757機型設200至300個座個，可填補200座位以下的737窄體客機，與300座位以上的747、777寬體客機之間的市場位置。
CEO：市場環境變 需重新設計
卡爾霍恩表示，市場環境已經改變，需重新設計。新飛機通常需6至7年或更長時間才能推出市場。波音發言人稱，團隊將評估市場，判斷市場未來需要哪種飛機。
此外，Google發表研究報告指蘋果Safari瀏覽器於2017年引入智能追蹤防護（Intelligent Tracking Prevention，ITP）機制存安全漏洞，指ITP不僅無法保障使用者私隱，還可能遭黑客利用，泄露使用者瀏覽習慣。ITP的作用是限制cookies及不同網站追蹤網民網上足迹。ITP可根據使用者的流量，建立常用網域列表，以及針對這些常用網域所提出的追蹤請求，限制其可獲得的數據。但黑客卻可利用各種技術檢查ITP的狀態展開攻擊。Google去年向蘋果通報相關漏洞後，蘋果已在12月修補相關漏洞。
PayPal擬伙銀聯進軍中國市場
另支付服務公司PayPal與銀聯合作，準備進軍中國市場。據協議PayPal將協助銀聯在接受PayPal支付的國際市場提高接受度，為銀聯卡持有人在購物時提供更多選擇。銀聯也將探索為PayPal在中國市場的商戶和消費者提供支持。銀聯卡用戶將可把銀聯卡添加到PayPal帳戶在中國境外使用。
（綜合報道）
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