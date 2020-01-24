波音煞停新中型機NMA方案

CEO：市場環境變 需重新設計

卡爾霍恩表示，市場環境已經改變，需重新設計。新飛機通常需6至7年或更長時間才能推出市場。波音發言人稱，團隊將評估市場，判斷市場未來需要哪種飛機。

此外，Google發表研究報告指蘋果Safari瀏覽器於2017年引入智能追蹤防護（Intelligent Tracking Prevention，ITP）機制存安全漏洞，指ITP不僅無法保障使用者私隱，還可能遭黑客利用，泄露使用者瀏覽習慣。ITP的作用是限制cookies及不同網站追蹤網民網上足迹。ITP可根據使用者的流量，建立常用網域列表，以及針對這些常用網域所提出的追蹤請求，限制其可獲得的數據。但黑客卻可利用各種技術檢查ITP的狀態展開攻擊。Google去年向蘋果通報相關漏洞後，蘋果已在12月修補相關漏洞。

PayPal擬伙銀聯進軍中國市場

另支付服務公司PayPal與銀聯合作，準備進軍中國市場。據協議PayPal將協助銀聯在接受PayPal支付的國際市場提高接受度，為銀聯卡持有人在購物時提供更多選擇。銀聯也將探索為PayPal在中國市場的商戶和消費者提供支持。銀聯卡用戶將可把銀聯卡添加到PayPal帳戶在中國境外使用。

（綜合報道）

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