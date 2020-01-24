美財長：盼年底前與英達貿易協議

梅努欽透露賈偉德爭取今年內分別與美國及歐盟達成貿易協議，這顯然是進取目標。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）稱由於美英關係密切，雙方達成協議較與歐盟談判容易。他認為美英之間的問題相較於與歐盟的問題少得多，因為美英的經濟非常相似，尤其是在金融服務方面已高度融合和協調。不過英美本周在達沃斯世界經濟論壇曾就數碼稅問題交鋒。梅努欽警告英國若不撤回4月實施數碼稅的劃，將對英國汽車加徵關稅。他批評數碼稅涉及不公，若美科網巨企被徵稅，美將向英汽車製造商報復。

雙方為數碼稅爭持不下

賈偉德強調英國不會撤回數碼稅，指該稅將按比例抽取，並將在國際社會對數碼稅收取方式達共識後，取消在英國的數碼稅。英國計劃向在當地每年營業額逾2500萬鎊（約2.55億港元）及全球營業額超過5億鎊（約51億港元）的科網企業，為其在英國的收入徵收2%數碼稅，較法國擬徵收稅率低1個百分點。

法國財長勒梅爾（Bruno Le Maire）稱與美國的談判未能就如何推動跨境數碼稅達共識，不過雙方同意將數碼稅的爭議暫時擱置，並休戰至今年底。

（綜合報道）

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