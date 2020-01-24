歐央行17年來首檢討政策 多年激進刺激措施 通脹仍低迷

市場恐防疫情拖累中國經濟增長，影響到原油需求，國際油價昨晚跌約3%，在兩個月低位徘徊。布蘭特期油跌至每桶61美元水平，紐約期油跌穿每桶55美元。

憂慮中國疫情 油價急跌3%

由於歐洲製造業已經觸底，預料不會進一步影響就業及消費，使歐央行可以專注於政策檢討。檢討工作將涉及金融風險、負利率的副作用、氣候變化及對外溝通等議題。去年11月上任的拉加德稱，這將是一次廣泛的行動，央行已無法像2003年那樣運作。

面對全球化、數碼化等轉變，歐央行的部分理論備受質疑。以往認為，當投入足夠的資金，通脹率將會上升。不過歐央行的負利率及大規模購買資產計劃，只能使歐元區通脹增長僅略高於1％。同樣採取超級寬鬆政策的日本，同樣也是通脹低迷。聯儲局也在評估其策略，結果可望在今年發布。歐央行已表明將借鑑於聯儲局的經驗。

將借鑑聯儲局經驗

拉加德稱，經濟數據與歐元區經濟持續溫和增長的基本預測一致。雖然製造業疲軟拖累歐元區增長，但職位及工資增長仍在支持歐元區的經濟恢復。整體通脹雖然持續疲軟，但迹象顯示已有所加快。她說，歐元區溫和的經濟增長，反映國際貿易持續疲軟的影響，妨礙了歐元區製造業，並抑制了投資增長。不過服務業和建築業仍保持活力。數據顯示，歐元區增長動力趨於穩定，預計短期內增長與前幾季介乎0.2%至0.3%的增幅相若。展望未來，歐元區擴張將繼續受惠於融資條件、職位及工資增長等支持。不過地緣政治因素、不斷加劇的貿易保護主義及新興市場的脆弱性，仍然令歐元區增長前景的風險傾向下行，但隨着環繞國際貿易的一些不確定因素消退，這種風險已有所緩和。

福士去年全球汽車交付錄增長

中美簽署首階段貿易協議，令貿易緊張形勢緩解。中國銷售輕微改善，助歐洲汽車製造商福士（Volkswagen）去年的全球汽車交付量有所增長。國際貨幣基金組織（IMF）的最新報告指出，全球風險受到的負面影響減少。

歐央行昨在政策會議議決將存款利率維持在負0.5厘不變，並維持每月購買資產的額度，符合經濟師預期。央行重申，在通脹前景穩步邁向目標前，利率將保持在當前或更低水平，量寬在有需要時將一直進行，預示歐央行進行策略檢討之際，當前的寬鬆政策將長期維持。

（綜合報道）

[國際金融]