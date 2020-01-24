罕見採電子文件冊助審 惟頻現故障

涉及10萬頁文件

據控方披露，案件審訊涉及約10萬頁文件，法官在審前覆核階段即要求採用電子文件冊，正審時陪審員各獲安排一部手提電腦用作查看文件冊。審訊期間，控方須先獲法官批准，才可將電子文件冊上載至陪審員的電腦，一度需休庭等候上載文件。另外，亦曾發生電子屏幕不能顯示文件的情况，又要休庭讓IT（資訊科技）部門人員處理故障。

控方大狀不諱言，使用E-bundle上確有困難，有時要放大或縮小文件版面，以便審訊時閱讀，但不熟悉如何操作電腦。司法機構發言人回覆本報查詢時表示，過往有使用電子文件冊的聆訊，但為數不多。聆訊是否使用電子文件冊，會考慮案件的複雜程度、訴訟各方是否準備就緒，以及成本和效益等。法庭現時以試點方式實行電子文件冊，希望能累積更多經驗及改善效率。根據現行法例限制，提交電子文件冊的訴訟各方，同時須向法庭提交紙本文件冊，採用電子文件冊或帶來額外開支和工作。 新法例則提出，容許訴訟各方以電子方式將文件存檔或送交至法院。

相比起其他司法管轄區，美國大部分聯邦法院要求法律專業人員以電子形式提交文件，除非律師獲准豁免。新加坡最高法院必須使用電子文件冊。