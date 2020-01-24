中金再生假帳案 主席妻罪成囚7年

黎煥賢禁出任公司董事10年

本案首被告黎煥賢（48歲），為中金再生前主席秦志威的妻子，亦是該公司非執行董事。次被告蔡玲玲（52歲），是該公司的行政經理。

法官昨判刑時指出，港交所（0388）在本港財經系統擔任重要角色，當中參與者的誠實備受依賴，形容被告的行為對港交所的誠信構成損害。法官又指出，雖然秦志威屬本案主腦，但首被告作為公司董事，明知下繼續犯案的行為違反誠信，而次被告作為秦志威信任的員工，在本案參與更多詐騙的實質工作，在案中的角色責無旁貸，遂判黎入獄7年，蔡則判囚8年。

行政經理蔡玲玲判囚8年

據控方的開案陳辭，中金再生於2008年6月2日首次申請上市，翌年6月22日正式在港交所上市，兩名被告負責向聯交所遞交申請上市資料，惟中金再生遞交的交易紀錄涉嫌造假，透過將資金存入他們控制的影子公司或相似名字的公司，再「左手交右手」回流資金，涉款高達5.38億美元。控罪指兩被告在2008年6月2日至2009年6月22日期間在香港串謀秦志威及其他人，詐騙聯交所及/或其人員，即不誠實地提交中金再生的虛假公司財務業績及資料，誘使聯交所接受該些資料為真確，並批准在聯交所主板上市的申請。

警方：至少獲益逾6億 續追緝秦志威

警方商罪科總督察陳國偉在案件判刑後於庭外稱，警方於2013年7月接獲案件，他形容本案犯案手法複雜，涉及多達10萬頁文件，以及司法互助等程序，最終發現中金再生3年來誇大公司營業額30億元，令公司成功申請於港交所上市。陳估計秦志威和兩被告已獲益至少6.03億元，未來將繼續緝捕秦志威歸案。

【案件編號：HCCC66/2018】