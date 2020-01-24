港股再挫431點 失守28000

不過，午後在靠近250天線（27,704點）找到支持（見附圖），跌至27,706點見底，收市跌431點或1.52%，報27,909點，國指跌1.99%，報10,952點。豬年最後一個完整交易日，大市成交仍有1187億元，今天年三十只有半日市。

武漢疫情影響 中資航空股跌

武漢封鎖機場鐵路禁止居民離開，中資航空股續跌，國航（0753）、東航（0670）和南航（1055）分別下跌3.59%、3.53%和2.58%。昨日謠傳國泰港龍空中服務員飛武漢後，出現肺炎徵狀被隔離，國泰（0293）昨日跌2.12%。醫藥股回吐，中生製藥（1177）跌4.62%，石藥（1093）跌2.88%。

餐飲股大跌 呷哺呷哺挫8.7%

至於內地飲食股則大跌，呷哺呷哺（0520）急跌8.7%，海底撈（6862）急跌7.7%，九毛九（9922）挫6.4%。

中國聯通（0762）預料去年盈利升約一成，低過市場預期，昨收市跌5.6%，為跌幅最大的藍籌。昨日港股跌勢全面，共有1545隻股份下跌，只有373隻上升，恒安國際（1044）是唯一逆市上升的藍籌，上升1.49%。

恒安國際逆市升1.49%

花旗報告預期，若然武漢肺災每日申報數字，在春運結束後21日，即3月10日達到頂峰，相信疫症對股市的影響會最多延續至4月25日，不過該行相信今年對恒指和國指的影響，會少於SARS時期分別下跌15%和8%的幅度，因為今次疫症的死亡率遠比SARS為低。該行認為，旅遊、酒店、航空機場、賭場和保險短期內的股價表現可能會相當疲弱，不過醫療、公用行業則會受益。