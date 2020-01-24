A股跌近3％ 歷來最差收爐日 外資急撤 滬深股通淨賣出歷來次高

明報記者 廖毅然

據聯交所的資料，滬股通及深股通昨日總成交高達839.63億元，佔滬深兩市總成交額逾10%。當中，淨賣出成交額達117.61億元，是第二多，僅次於2015年7月6日的135.24億元，當時正值A股發生股災。過去多周外資一直穩定買入A股，每周淨買入金額在200億元左右，僅早前聖誕及新年假期時有所回落，但隨着疫情愈來愈嚴重，本周累計出現走資154.59億元（見附圖），單是近3個交易日已累計走資196.52億元。

本周累計走資154.59億元

滬股通昨日錄得61.42億元淨沽盤，深股通則錄得56.19億元淨沽盤。外資沽得最多的是早前因被買爆而只許沽不許再買的美的集團，該股在深股通錄得14.87億元淨賣出。酒業股茅台及五糧液亦出現走資，保險股被清倉，中國平安A股淨賣出金額6.86億元（見表）。

口罩流感概念股 奧美醫療等升停板

昨日上證綜指跌2.75%至2976點，滬深300指數跌3.1%至4003點，深成指跌3.52%至10681點，深圳創業板跌3.32%至1927點。全日僅口罩、流感等概念股上升，例如奧美醫療、海王生物等均升停板。

中證監副主席方星海出席瑞士達沃斯世界經濟論壇時指出，正考慮將外資持有A股的上限提高到30%以上。目前由於設有30%的限制，而在滬深股通機制下，外資持有單一A股達到28%就只能沽不能買。

同時，方星海指出，鑑於亞洲其他國家和地區的上限較高，他正考慮提高外資持股比例，雖然在中國決策體系需要經歷一個較長的過程，但他認為原則上可行。

方星海：正考慮提高外資持股比例

方星海又指出，今年4月1日起，外資可100%持有中國境內金融機構，當局鼓勵外資更多投向中國市場。

他透露，A股本是個人投資者佔據主導的，但去年底機構投資者的佔比達到20.6%，較2018年底的17.5%上升，新增的機構投資者主要是外資。