保誠應對武漢肺炎 推出額外保障措施

保誠表示，於保障期（即2020年1月23日至4月30日）期間，所有保誠壽險保單受保人、保誠財險的個人及團體醫療住院保單受保人或受保員工及家屬，包括現有客戶及新客戶，若不幸確診新型冠狀病毒而需住院，將自動即時獲享免費額外住院現金保障，為每日600港元、長達45日，毋須等候期。同時，所有於保障期間因確診新型冠狀病毒而需住院，並就醫療計劃作出索償之客戶，將獲豁免等候期之要求。

保障期即日起至4月30日

除了額外保障，保誠亦推出多項特別針對「新型冠狀病毒」的措施和服務，包括簡化理賠手續，安排專責同事優先處理有關新型冠狀病毒之理賠事宜，相關理賠的工作時間將大幅縮短至一個工作天。感染新型冠狀病毒的客戶之住院申請時效將獲豁免，原本住院報案期限為90天以內。另外，除現有指定醫院外，其他獲政府公布之定點醫院亦接受理賠申請。

保誠發言人強調，措施適用於現有客戶及新客戶，而且保費不會調升。保誠行政總裁容佳明表示，有見新型冠狀病毒愈來愈多感染個案，保誠第一時間因應最新資訊並採取行動推出額外保障及相關措施，為客戶提供最及時和全面的保障。