外匯基金去年大賺2472億 歷年次高

外匯基金去年投資收益2472億元，比2018年的109億元上升21.7倍。各項目以債券投資表現最佳，錄得收益1144億元，按年增近一倍，其次是其他股票錄1003億元收益。香港股票在第四季反彈，全年投資收益221億元，與其他股票部分均按年轉虧為盈。第四季港元升值，外幣資產折算至港元計算時，錄得130億元的外匯估值下調。金管局在2009年增加長期增長組合，投資私募基金及房地產，截至去年9月，錄234億元估值變動收益，成立以來內部回報率12.4%，比去年底公布的13.8%為低。

數字未反映長期投資組合估值變動

余偉文表示，去年外匯基金股債投資獲得不錯收益，主要央行採取寬鬆貨幣政策，令股債市得到支持，展望今年，他未有太過樂觀。因為現在全球利率已處於低水平，往後央行再使用貨幣政策來刺激經濟的空間很有限。去年股市上升主要是受惠於充裕的流動性，而不是企業盈利及宏觀經濟等基本因素主導。現在不同市場的資產估值已達較高水平，若全球經濟未見明顯反彈，市場或未能維持上升動力。

雖然在中美剛簽署首階段貿易協議，緩和市場不穩定，余偉文表示，中美後續的貿易談判進展、英國脫歐如何落實，以及中東不斷演變的局勢，都有可能左右市場氣氛。

去年外匯基金投資收益，由外國股票和債券兩大引擎帶動。美股早前連創新高，道指已升越29,000點以上，外匯基金投資辦公室首席營運官朱兆荃指出，因為股市已累升不少，再上升面對的風險愈來愈高，為慎重起見會採取防禦措施，例如增加現金比例，避免過於受市場波動影響。至於債券，金管局副總裁李達志認為，央行再使用貨幣政策刺激經濟的空間有限，有機會令今年債券表現不如去年，不過即使央行沒有減息等新政策，亦有其他因素，例如對未來經濟的看法，影響債券收益率，因此今年表現仍要視乎市場變化。