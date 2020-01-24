「警察示威者做錯都要受懲罰」

他表示經常聽到示威者提「五大訴求」，但認為大家應該要「be rational」，指某些訴求並不合理，而且《逃犯條例》修訂亦已經撤回。他續指出，香港仍然需要警察，當有搶劫案、持械案發生時，香港市民仍然會報警。他表示：「任何社會都必須有長期穩定的秩序，如果沒有警察，你（市民）無法生存，文明亦無法保留。」因此，他認為相比起去追究對與錯，更重要是查清楚事件背後的起因。

泛民區選大勝 助中央理解問題

去年11月舉行的區選，18區中有17區由民主派取得議席。盛智文認為，這並不是一件壞事，可以借機會向中國大陸及本港政府顯示，香港的確有問題存在，他亦正面地覺得，中國政府有聆聽港人的聲音。他同時表示，由於以前港英政府所留下的「市場主導」政策，導致本港目前樓價高昂，因此港人沒法擁有「decent home」（具體面的家），政府應想辦法改變，「在當今的互聯網和數碼時代中，政府行動要迅速。若然人們有一個更快樂的社會，沒有人會出來抗議遊行。」

對於過去7個月的社會運動會否影響外國來港營商的信心，盛智文表示，當然香港這個「品牌」是受到損害，不過相信投資會慢慢恢復，「現在事情似乎已經有好轉，我不能說事情是回復正常，不過已成為一個新的常態。」