海洋公園今非昔比 盛智文：要靠創意 任內當私企營運 現今多由政府主導

明報記者 葉子晴

盛智文接受明報專訪時，回想起自己獲委任成為海洋公園主席時，他才第一次到海洋公園。他坦言，自己從沒有管理主題公園的經驗，所以到世界各地選才組成一支強大的管理團隊，他亦是從中學會如何管理主題公園。他表示：「當我遇到苗樂文（Tom Mehrmann，海洋公園前行政總裁），我覺得他非常好。因此我叫他不要離開，我會聘請你。」

當年邀苗樂文組強大管理團隊

盛智文提到，當時除了海洋公園虧損的問題，兩人還要面對來自香港迪士尼的競爭，而當年的海洋公園已經有點破舊，「我上任後第一件事就是為公園職員更換制服，他們之前仍穿著貌似1950年代的政府制服，外觀對我來說很重要，我認為我們需要看起來像在做生意，新制服會給予職員信心，這大概就是公園重生的開始。」

「聽政府話但同時做想做的事」

海洋公園目前僅有4億元的現金流，未來經營面臨困境。盛智文稱，相信管理層已經「try their best」，但不幸的是，由於去年爆發的社會活動令公園經營困難。另一方面，他認為，所有娛樂、消遣行業，時常都需要更新發展，「公園目前對面的問題，也許是和創意有關，我當時是把它視作私營公園一樣經營，我聽政府的話，但同時會做我想做的事。」

倘不想用公帑 可售予第三者經營

對於政府近期擬向海洋公園提供一次過106.4億元的資助，他指身邊很多人問他「Is the 10.6 billion the right number？」他認為，雖然106億元的撥款是很多，不過因為海洋公園提交的計劃內，某些設施是在2027年才會落成，所以其實撥款是可以分階段的。他強調，海洋公園對香港人十分重要，認為政府若然不想使用公帑，一是將其私營化，讓第三者經營；但如果要保留它，就要理解對香港而言，這個主題公園就如興建橋樑、隧道這些基建一樣重要。