海洋公園今非昔比 盛智文：要靠創意 任內當私企營運 現今多由政府主導

明報記者 葉子晴

盛智文接受明報專訪時,回想起自己獲委任成為海洋公園主席時,他才第一次到海洋公園。他坦言,自己從沒有管理主題公園的經驗,所以到世界各地選才組成一支強大的管理團隊,他亦是從中學會如何管理主題公園。他表示:「當我遇到苗樂文(Tom Mehrmann,海洋公園前行政總裁),我覺得他非常好。因此我叫他不要離開,我會聘請你。」

當年邀苗樂文組強大管理團隊

盛智文提到,當時除了海洋公園虧損的問題,兩人還要面對來自香港迪士尼的競爭,而當年的海洋公園已經有點破舊,「我上任後第一件事就是為公園職員更換制服,他們之前仍穿著貌似1950年代的政府制服,外觀對我來說很重要,我認為我們需要看起來像在做生意,新制服會給予職員信心,這大概就是公園重生的開始。」

「聽政府話但同時做想做的事」

海洋公園目前僅有4億元的現金流,未來經營面臨困境。盛智文稱,相信管理層已經「try their best」,但不幸的是,由於去年爆發的社會活動令公園經營困難。另一方面,他認為,所有娛樂、消遣行業,時常都需要更新發展,「公園目前對面的問題,也許是和創意有關,我當時是把它視作私營公園一樣經營,我聽政府的話,但同時會做我想做的事。」

倘不想用公帑 可售予第三者經營

對於政府近期擬向海洋公園提供一次過106.4億元的資助,他指身邊很多人問他「Is the 10.6 billion the right number?」他認為,雖然106億元的撥款是很多,不過因為海洋公園提交的計劃內,某些設施是在2027年才會落成,所以其實撥款是可以分階段的。他強調,海洋公園對香港人十分重要,認為政府若然不想使用公帑,一是將其私營化,讓第三者經營;但如果要保留它,就要理解對香港而言,這個主題公園就如興建橋樑、隧道這些基建一樣重要。