第一太平戴維斯龔勇高：內地高端物流供需兩旺

上周廣東省及國家統計局先後公布去年經濟數據，當中，廣東省去年GDP按年增長6.3%至10.5萬億元（人民幣‧下同），領先於澳洲、西班牙、荷蘭、瑞士等一眾發達國家，足可位列全球第13大經濟體；另外，雖然去年內地整體經濟增長放緩至6.1%，惟GDP總量逼近100萬億元，而且人均GDP亦突破1萬美元。

換言之，若未來4至5年能夠維持6%左右增長，2025年將突破中等收入陷阱，躋身高收入國家行列（編按：按照世界銀行2015年的標準，人均GDP高於12,736美元便屬於高收入國家）。

龔勇高上周在深圳接受訪問時表示，隨着廣東省躋身「10萬億元經濟體」行列，而且保持理想增長勢頭，相信將為當地高端物流中心帶來增長機會，「廣東省現時經濟規模已很大，逾10萬億元的經濟體肯定會產生很大的物流需求，第二就是經濟繼續增長，肯定是要產業升值及消費升級，這兩者會帶來物流需求的升值，由傳統的簡易倉轉移到高端物流中心」。

深圳盛行「新鮮配送」增冷庫需求

內地消費升級如何帶動高端物流中心的需求呢？龔勇高舉例說，深圳市民現已習慣上網採購水果、蔬菜及肉類等新鮮食品，取代在傳統街市購物，當地稱此新興商業模式為「新鮮配送」：「由於退貨的要求不高，不滿意便可以隨時退貨，故此顧客都樂意使用」，過程中需要冷鏈庫(Cold Chain Logistics)等高端物流中心，以冷藏冷凍食品在生產、儲藏、運輸、銷售，到消費前的各個環節中始終處於規定的低溫環境，這樣才可以保證食品質量，減少食品損耗。

據了解，目前除了內地兩大電商巨頭阿里巴巴(9988)及京東分別以「盒馬鮮生」及「京東到家」為品牌發展深圳新鮮配送市場外，多家當地傳統大型超市如華潤萬家、沃爾瑪及天虹均有發展有關業務，群雄並起競爭激原，因此均要增加投資，無疑為區內冷鏈庫的高端物流中心帶來龐大需求。

龔勇高表示，現時深圳是少數由本土企業主導高端物流市場的內地城市，除了阿里旗下菜鳥及京東物流等兩大科網巨擎子公司近年憑着成功應用大數據科技異軍突起外，主要市場參與者包括有先行者優勢的深圳國際（0152）及招商物流等。

本土企業主導深圳高端物流市場

深圳國際過去5年股價已勁升近七成；另外，外電去年底曾報道，在內地經營約650個倉庫的京東物流，向高瓴資本、紅杉中國、招商局集團和騰訊（0700）以估值約135億美元進行融資後，已就可能境外上市向多家投資銀行進行初步討論，可能今年在本港或紐約上市，集資規模介乎80億至100億美元，目標估值逾300億美元。

5G高速傳輸數據 增營運效率

向前望的話，龔勇高指出，目前深圳個別地區已在應用第五代智能電話（5G），隨着5G在深圳及全國普及，對高端物流中心的需求料愈來愈大，「5G可以大幅提高數據傳輸的速度，以及提升數據分析的深度，有利於優化整個物流網絡，包括在物流運輸過程中妥善監控提升效率，而隨着未來一個工作人員可以遠程控制多個倉庫，無人管理的倉庫料愈來愈多，5G以及物聯網也可應用在工業物流的多個領域」。

有分析認為，隨着內地5G及大數據的普及，日後生產商或可直接送貨到消費者家中，減低物流中心的需求，但龔勇高並不認同，「工廠是否需要把產品直接運送給消費者，這便要看它這樣做能否降低分銷成本，從而提升利潤，其實電子商貿企業現已用此商業模式經營，這樣導致商品交易量增加，反而增加物流中心的需求，是吧？物流中心的存在是因為可以令配送更有效率，假如每宗交易都由工廠直接運給消費者，會否導致城市的道路使用非常頻繁呢？特別是在電商購物節的物流高峰期，這又會否對消費者的體驗帶來負面影響」？

龔勇高表示，內地電商企業及地產公司近年積極投資興建高端物流中心，相關面積已由2015年的2000萬平方米增加2倍至去年的6000萬平方米，佔內地整體物流倉庫的比例期內亦由2%至3%上升到5%。他分析，市場需求熾熱，供應相應迅速增長，屬健康的現象，以深圳為例，去年上半年新增的高端物流中心面積，下半年已被全數吸納，每月平方米平均租金亦維持於約55元，按年保持穩定，較當地寫字樓市場期內供過於求的情况理想。

全國高端物流中心面積4年翻兩番

龔勇高續說，除了來自電子商貿的需求外，順豐等提供第三方物流服務的速遞公司、面對消費者的3C公司即電腦（Computer）及其周邊、通訊（Communications），主要是手機和消費電子（Consumer-Electronics），以及汽車零部件等高端製造業公司，也是高端物流中心的重要客戶，市場需求多元化。

深圳物流中心料分流至東莞惠州

另外，龔勇高估計，深圳市政府不會再批出土地興建新物流中心，日後業界料會把部分通用物流中心改造升級為高端物流中心，由此增加供應。

而且從大灣區的角度出發，部分高端物流中心興建於鄰近深圳的東莞及惠州，亦可滿足深圳的物流需求，現時該兩大城市的高端物流中心每月平方米租金亦分別達40多及30多元。

龔勇高總結，第一太平戴維斯在高端物流中心的服務客戶可包括電子商貿企業、其他終端用戶及地產私募基金，向它們提供投資或租賃的顧問服務及策略建議，亦可向持有地皮的發展商提供規劃及建築方面的專業意見，相信在今年以至未來10年均可與該市場共同成長。

明報記者 葉創成

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