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代理料疫症下樓價波幅維持10%

【明報專訊】本月樓市交投加快，但香港卻有機會出現武漢肺炎疫情，中原地產表示，雖然疫情難料，但仍需要樂觀面對，由於經歷過2003年SARS一役，現時社會有一定警覺性，不少市民亦有做好防禦措施，加上對比2003年樓市沒有辣招，投資炒賣風氣濃厚，遇上疫情令社會停擺，樓價應聲下跌，但現時樓市受辣招所限，物業以自住或長線投資為主，樓市泡沫相當細，就算遇上嚴重情况，相信樓價波幅仍可維持10%以內。

全月一手成交料錄1300宗

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月初天水圍新盤熱銷，本月至今暫錄約1130宗一手成交，料月尾受農曆新年假期影響，預計1月全月可錄約1300一手成交，呈價跌量升走勢，預期由農曆新年約年初五開始，樓市交投氣氛會穩步回升，多個一手新盤亦蓄勢待發，預計2月全月有望錄1800至2000宗一手成交，屆時有機會量變「質」變，樓價有機會見底回升。

籲政府加快棕地發展

另外，中原測量師行執行董事張競達稱，去年政府在解決土地供應問題上基本無寸進，隨着長策調整公私營比例，供應庫啟德土地已陸續批出，私樓土地儲備已大幅減少，目前一些大型填海項目如明日大嶼可於短期內實行機會不太樂觀，認為在中短期供應上，要加快改變及整合棕地，盡快推出公私營土地共享計劃。

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