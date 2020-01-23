代理料疫症下樓價波幅維持10%

全月一手成交料錄1300宗

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月初天水圍新盤熱銷，本月至今暫錄約1130宗一手成交，料月尾受農曆新年假期影響，預計1月全月可錄約1300一手成交，呈價跌量升走勢，預期由農曆新年約年初五開始，樓市交投氣氛會穩步回升，多個一手新盤亦蓄勢待發，預計2月全月有望錄1800至2000宗一手成交，屆時有機會量變「質」變，樓價有機會見底回升。

籲政府加快棕地發展

另外，中原測量師行執行董事張競達稱，去年政府在解決土地供應問題上基本無寸進，隨着長策調整公私營比例，供應庫啟德土地已陸續批出，私樓土地儲備已大幅減少，目前一些大型填海項目如明日大嶼可於短期內實行機會不太樂觀，認為在中短期供應上，要加快改變及整合棕地，盡快推出公私營土地共享計劃。