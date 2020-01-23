「白居二」撐場 屯門景新臺3日3成交

【明報專訊】臨近春節，新一批「白居二」客獲發購買證後繼續加快入市，帶動整體二手交投。屯門居屋景新臺在3日內，接連錄得3宗成交。祥益地產營業董事胡志偉表示，景新臺最新一宗成交位於4座高層B室，實用面積497方呎，2房間隔，原業主去年10月於第二市場以430萬元放售，累減30萬元或約7%後以400萬元易手，實呎8048元。新買家為「白居二」中籤者，原業主則於2007年以91.7萬元（未補地價）購入，持貨逾12年，帳面獲利308.3萬元，物業升值逾3倍。
良景邨2房未補價166萬易手
同區公屋良景邨新近亦錄未補價成交。胡志偉表示，良景邨4座低層40室，實用面積349方呎，可作2房間隔，新近以166萬元（未補地價）獲同區「白居二」客承接，實呎4756元，屬市價成交。
原業主於2013年以約24.6萬元（未補地價）購入，持貨約7年，帳面獲利141.4萬元，物業升值逾5.7倍。
租務市場方面，近月新近入伙的西營盤藝里坊．1號，至今暫錄約6宗租務成交。
藝里坊‧1號本月暫錄6宗租賃
中原副分區營業經理柳志明表示，藝里坊．1號中層D室，實用面積259方呎，屬1房間隔，新近以1.7萬元獲租客承租，呎租約66元；業主去年5月以828萬元購入，租金回報約2.5厘。另外，柳續稱，屋苑現時約有60個單位放租。