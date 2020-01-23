「白居二」撐場 屯門景新臺3日3成交

良景邨2房未補價166萬易手

同區公屋良景邨新近亦錄未補價成交。胡志偉表示，良景邨4座低層40室，實用面積349方呎，可作2房間隔，新近以166萬元（未補地價）獲同區「白居二」客承接，實呎4756元，屬市價成交。

原業主於2013年以約24.6萬元（未補地價）購入，持貨約7年，帳面獲利141.4萬元，物業升值逾5.7倍。

租務市場方面，近月新近入伙的西營盤藝里坊．1號，至今暫錄約6宗租務成交。

藝里坊‧1號本月暫錄6宗租賃

中原副分區營業經理柳志明表示，藝里坊．1號中層D室，實用面積259方呎，屬1房間隔，新近以1.7萬元獲租客承租，呎租約66元；業主去年5月以828萬元購入，租金回報約2.5厘。另外，柳續稱，屋苑現時約有60個單位放租。