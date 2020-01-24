經濟

香港地產

下一篇 上一篇

將軍澳本月暫142宗成交 超上月全月

【明報專訊】鼠年將至，各區屋苑仍不乏二手成交，將軍澳區整體交投於春節前轉趨活躍，本月暫錄142宗成交，已較上月全月錄得的130宗增加9%。至於二手成交量曾於去年7月無差別襲擊事件後一度急降的元朗區，近月交投亦逐漸回穩，本月暫錄78宗成交，佔上月全月93%，料全月可追平上月紀錄。

另外，對於昨日本港錄得高度懷疑武漢肺炎個案，有物業代理認為，疫情蔓延，短期內會對準買家構成心理因素影響，同時由於現時臨近春節假期，睇樓量較低，目前二手市場暫未有太大反應。

價跌量升 元朗本月暫錄78宗

有部分買家提早於春節前入市，刺激交投量回升，尤其是將軍澳區。中原副分區營業經理柯勇表示，將軍澳指標屋苑之一新都城，本月暫錄11宗成交，較上月同期6宗急增八成，平均實呎16,638元。最新一宗成交位於新都城3期都會豪庭2座中層H室，實積631方呎（建築862方呎），採3房套房間隔，以905萬元易手，折合實呎14,342元。原業主2000年3月272萬元購入單位，持貨近20年，帳面獲利633萬元或逾2.3倍。

元朗區方面，自去年7月21日發生襲擊事件後，區內去年8月二手成交量曾跌至僅57宗，事隔半年後，成交量亦逐漸回升，本月至今暫錄約78宗，料本月全月將與上月相若，達至80餘宗水平。

年近歲晚 二手睇樓量跌

中原副區域營業經理王勤學表示，區內最新一宗成交位於YOHO Town 7座高層D室，實用面積423方呎，原業主最初開價680萬元放盤，經買賣雙方議價後，微減4萬元或0.6%後，最終以676萬元成交，實呎15,981元。

原業主於2009年11月以200萬元購入，持貨逾10年，帳面獲利476萬元或2.4倍。

盈翠半島2房845萬沽 減價8％

此外，市場亦不乏減價成交，美聯首席高級營業經理蘇順華表示，青衣盈翠半島8座低層F室，實用面積523方呎，屬2房間隔，原業主最初開價920萬元放盤，減價75萬元或8%，新近以845萬元成交，實呎16,157元。不過，資料顯示，同類單位曾於本月初以890萬元易手，是次成交價略低5%。原業主於2009年9月以325萬元購入，持貨逾10年，帳面獲利520萬元或1.6倍。

上 / 下一篇新聞

TVB主席換人 「殼王」退休兼退股 新股東須是港人 或農曆新年後揭盅
TVB主席換人 「殼王」退休兼退股 新股東須是港人 或農曆新年後揭盅
沾手星美債成導火線 頻傳與黎瑞剛不咬弦
沾手星美債成導火線 頻傳與黎瑞剛不咬弦
投資界聲名鵲起 傳媒娛圈合作多失敗
投資界聲名鵲起 傳媒娛圈合作多失敗
大喜屋通過上市聆訊 去年下半年收入跌
大喜屋通過上市聆訊 去年下半年收入跌
Burberry上季度港銷售額減半
Burberry上季度港銷售額減半
渣打退休財富調查：三成人僅符所需一半
渣打退休財富調查：三成人僅符所需一半
瑞信：政府保疫情透明度 可減股市波動 恒指昨彈355點 重上28000點關口
瑞信：政府保疫情透明度 可減股市波動 恒指昨彈355點 重上28000點關口
A股亂炒疫情概念 公司急發澄清
A股亂炒疫情概念 公司急發澄清
外電：匯豐高盛等限員工赴武漢
外電：匯豐高盛等限員工赴武漢
金管局伙泰央行研數碼貨幣跨境走廊 省匯款成本
金管局伙泰央行研數碼貨幣跨境走廊 省匯款成本
騰訊擬12億 收購挪威遊戲商
騰訊擬12億 收購挪威遊戲商
鼎益豐今復牌 逾三成股份凍結 證監「天條」下罕見 Webb籲為大跌做準備
鼎益豐今復牌 逾三成股份凍結 證監「天條」下罕見 Webb籲為大跌做準備
維達去年多賺75% 末期息21仙
維達去年多賺75% 末期息21仙
密歇根准Tesla直銷新車 股價續升 市值突破1000億美元
密歇根准Tesla直銷新車 股價續升 市值突破1000億美元
訂戶增長遜預期 Netflix早段跌2%
訂戶增長遜預期 Netflix早段跌2%
蘋果傳3月推廉價版iPhone 11
蘋果傳3月推廉價版iPhone 11
張兆聰：強勢科技5G股 趁調整入市
張兆聰：強勢科技5G股 趁調整入市
梁志麟：大市氣氛好 日圓料受壓
梁志麟：大市氣氛好 日圓料受壓
李曉佳：國際評級機構對「深感失望」的失望
李曉佳：國際評級機構對「深感失望」的失望
陸振球：經濟倘急放緩 買TLT同時沽空Call Option
陸振球：經濟倘急放緩 買TLT同時沽空Call Option
技術取勝：吉利14元初見支持反彈
技術取勝：吉利14元初見支持反彈
友邦嘉年華 派門票賀歲
友邦嘉年華 派門票賀歲
耀才10周年 豪派股息花紅
耀才10周年 豪派股息花紅
劉思明：銷售產能續提升 聯塑看高一線
劉思明：銷售產能續提升 聯塑看高一線
周顯：傾刁講氣勢
周顯：傾刁講氣勢
湯文亮：官員不懂求分 穆迪降港評級
湯文亮：官員不懂求分 穆迪降港評級
疫症殺到 逸璟‧龍灣兩日三撻大訂 本月至今新盤13宗撻訂 發展商共殺訂逾2400萬
疫症殺到 逸璟‧龍灣兩日三撻大訂 本月至今新盤13宗撻訂 發展商共殺訂逾2400萬
各售樓處加強消毒 提供口罩抗疫
各售樓處加強消毒 提供口罩抗疫
「白居二」撐場 屯門景新臺3日3成交
「白居二」撐場 屯門景新臺3日3成交
代理料疫症下樓價波幅維持10%
代理料疫症下樓價波幅維持10%
北角糖水道逾65年舊樓招標
北角糖水道逾65年舊樓招標
第一太平戴維斯龔勇高：內地高端物流供需兩旺
第一太平戴維斯龔勇高：內地高端物流供需兩旺
本港物流營商環境惡化 倉庫上季租金跌逾5%
本港物流營商環境惡化 倉庫上季租金跌逾5%