將軍澳本月暫142宗成交 超上月全月

另外，對於昨日本港錄得高度懷疑武漢肺炎個案，有物業代理認為，疫情蔓延，短期內會對準買家構成心理因素影響，同時由於現時臨近春節假期，睇樓量較低，目前二手市場暫未有太大反應。

價跌量升 元朗本月暫錄78宗

有部分買家提早於春節前入市，刺激交投量回升，尤其是將軍澳區。中原副分區營業經理柯勇表示，將軍澳指標屋苑之一新都城，本月暫錄11宗成交，較上月同期6宗急增八成，平均實呎16,638元。最新一宗成交位於新都城3期都會豪庭2座中層H室，實積631方呎（建築862方呎），採3房套房間隔，以905萬元易手，折合實呎14,342元。原業主2000年3月272萬元購入單位，持貨近20年，帳面獲利633萬元或逾2.3倍。

元朗區方面，自去年7月21日發生襲擊事件後，區內去年8月二手成交量曾跌至僅57宗，事隔半年後，成交量亦逐漸回升，本月至今暫錄約78宗，料本月全月將與上月相若，達至80餘宗水平。

年近歲晚 二手睇樓量跌

中原副區域營業經理王勤學表示，區內最新一宗成交位於YOHO Town 7座高層D室，實用面積423方呎，原業主最初開價680萬元放盤，經買賣雙方議價後，微減4萬元或0.6%後，最終以676萬元成交，實呎15,981元。

原業主於2009年11月以200萬元購入，持貨逾10年，帳面獲利476萬元或2.4倍。

盈翠半島2房845萬沽 減價8％

此外，市場亦不乏減價成交，美聯首席高級營業經理蘇順華表示，青衣盈翠半島8座低層F室，實用面積523方呎，屬2房間隔，原業主最初開價920萬元放盤，減價75萬元或8%，新近以845萬元成交，實呎16,157元。不過，資料顯示，同類單位曾於本月初以890萬元易手，是次成交價略低5%。原業主於2009年9月以325萬元購入，持貨逾10年，帳面獲利520萬元或1.6倍。