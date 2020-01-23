各售樓處加強消毒 提供口罩抗疫

對於本港出現高度懷疑武漢肺炎個案，新地發言人稱，集團旗下售樓展覽廳一直設有自助消毒站，提供消毒搓手液供參觀人士；如客人要求，展覽廳亦有口罩提供。另外，展覽廳亦已安排全面消毒。恒地（0012）營業（一）部亦指，因應有關情况，各售樓處已加強消毒清潔次數，並設多部消毒洗手機及提供獨立包裝口罩，供參觀者使用。

另會德豐發言人指，有鑑於近日出現新型傳染病，集團正密切留意最新情况，由於已踏入流感季節，集團會加強旗下項目銷售處的日常消毒及清潔工作，並時刻保持警覺。為防止疾病傳播，集團為前線及後勤同事提供充足物資及配套，包括口罩及酒精搓手液等，保障同事及買家安全。萬科（香港）稱，已向客戶提供消毒搓手液及口罩，會每小時消毒及清潔銷售廳及示範單位；嘉華（0173）亦指，在旗下售樓處擺放酒精消毒啫喱及口罩。

恒地13樓盤「年終無休」

此外，農曆新年將至，恒地營業（一）部旗下13個樓盤「年終無休」，售樓處於大年初一至初三（1月25至27）將繼續開放，包括位於中環國金一期的鰂魚涌君豪峰、西環翰林峰售樓處；尖沙嘴美麗華中心的紅磡啟岸、長沙灣家壹、元朗尚悅•嶺、北角君譽峰售樓處；以及馬鞍山迎海現樓售樓處。另鰂魚涌君豪峰、西環翰林峰、香港仔南津．迎岸、元朗尚悅、北角尚譽、尖沙嘴凱譽、西灣河柏匯、大圍名家匯則會開放現樓，初四起全線正常營業。

另一方面，恒地周二首輪開售30伙清袋的西半山羅便臣道THE RICHMOND，據成交紀錄冊顯示，共有11名買家採用建築期付款，比例佔37%，為近月新盤建築比例較低的樓盤；而採建築期付款，買家一般享1%折扣，低於即供付款最高享7%折扣。