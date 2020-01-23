疫症殺到 逸璟‧龍灣兩日三撻大訂 本月至今新盤13宗撻訂 發展商共殺訂逾2400萬

明報記者 林可為

本港經濟和樓市過去半年飽受反修例風波、中美貿易戰雙重打擊，如今武漢肺炎疫情有加速擴散之勢，更令社會各界擔心經濟前景雪上加霜。據本報統計，本月迄今主要新盤合共錄得約13宗撻訂、發展商涉沒收訂金總額約2432萬元。

值得留意的是，在上述一手單位取消交易個案中，有6宗屬撻大訂、即買家於簽署正式買賣合約後撻訂，意味佔本月整體撻訂宗數近五成，屬近年較高的比例，而涉殺訂總額為2093萬元，更等同本月殺訂總額近九成。

項目累沽80伙 撻大訂比率逾一成

此外，上述6宗撻大訂個案涉及的一手新盤，均屬現樓或預計今年稍後入伙的短期樓花，買家購入單位時間介乎2017年4月至2019年5月，並選用建築期入伙，撻大訂意味買家於即將收樓及於正式上會前「縮沙」。

以宗數計，內房中冶旗下青山公路青龍頭逸璟．龍灣的撻大訂個案最多，過去兩日共錄3宗。據成交紀錄冊顯示，新錄兩宗撻大訂，為2座10樓實用429方呎C室、1座5樓實用522方呎G室，原於去年3月及5月分別以632.4萬和718.9萬元售出，買家其後亦有簽署正式買賣合約，取消交易料遭沒收10%訂金涉逾63萬和71萬元；連同日前撻大訂的2座2樓實用429方呎C室，相關買家料同遭沒收10%訂金涉逾59萬元，3宗個案殺訂總額約194萬元。逸璟．龍灣自2018年底開售至今，累沽近80伙，佔項目單位總數198伙的40%；惟同期亦累錄9宗撻大訂，佔售出單位比例11%，屬近期撻大訂比率較高新盤。

本月13宗撻訂 近半屬撻大訂

至於涉殺訂金額最大個案，屬長實（1113）已屆現樓的北角維港頌，包括8座25樓實用1323方呎A室，2017年4月以5585.4萬元售出，買家撻大訂料遭沒收15%訂金涉837.8萬元；另1座21樓實用1503方呎A室，2018年3月以5553.6萬元售出，估計買家同遭沒收15%訂金涉833萬元，兩伙買家共遭殺訂約1671萬元，發展商已安排重新招標發售。

另外，嘉華（0173）旗下快將入伙的大埔白石角嘉熙，日前亦錄撻大訂個案，為1座11樓實用833方呎B室，買家於2018年6月以1519.1萬元購入，但最終取消交易，料被沒收15%訂金涉約228萬元。