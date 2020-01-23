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湯文亮：官員不懂求分 穆迪降港評級

【明報專訊】穆迪失驚無神將香港信貸評級下降一級，本來已經夠慘，但屋漏兼逢連夜雨，武漢肺炎極速擴散，周二雖然香港還未有確診個案，但仍然令恒生指數下跌超過800點，我不敢肯定股市大跌與武漢肺炎有沒有關連，但肯定與穆迪將香港信貸評級下調有關。

有老友問點解穆迪在香港最困難的時候將信貸評級下調，這樣做有點雪上加霜味道，我話鬼佬做嘢有自己一套，我們不會明白。不過，今次穆迪將香港信貸評級下調，純粹是我們的官員太叻，由上至特首，下至司局級官員，每一位都是才子才女，尤其是特首，考第二都瞓唔着，不過，如果我考第二，一樣瞓唔着，卻是興奮到瞓唔着；所以，我認為所有官員都不懂做一件事，就是在讀書時向老師求分，這是穆迪今次將香港信貸評級調低的主要原因。

官員沒自我檢討 又不承認責任

我又唔同，由細到大，每一次升班都要見幾位老師，左求右求才可以升班。我對老師說，如果我升唔到班，母親會用一碌柴打我，用棍還好，用柴有倒刺，跟打藤差不多，老師大多數心軟，我呃下呃下，又可以呃到中學畢業。

記得上一次穆迪將香港信貸評級下調，我們的官員沒有自我檢討，又沒有承認責任，只是話穆迪及其他評級機構沒有理據，唔應該調低香港信貸評級。我見到香港官員唔識得求分，就知道穆迪會繼續出手。

不過大家又不用擔心，今次應該是最後一次，因為已經低無可低，再降一級就會與中國同級，到那時候，世人注意力並不是香港，而是集中在中國，與香港的信貸評級一樣，無形中益了中國，穆迪是不會這樣做的。如果社運緩和，疫情受控制，甚至會將香港信貸評級提升。不過，亦要我們的官員願意配合，如果仍然話穆迪將信貸評級下調對香港沒有影響，真的是大吉利巿。

今次特首可能知道劇情需要，苦瓜乾口臉話穆迪將香港信貸評級下調令香港人好慘，首先利息會上升，繼而大公司的營運成本會加重，最後亦會轉嫁到小市民，同時重申政府會努力維持社會穩定，言下之意希望穆迪考慮調高香港信貸評級。特首這樣說，我不知道有沒有效，但如果仍然話穆迪沒理由調低香港信貸評級，就不要奢望穆迪會將香港信貸評級調高。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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