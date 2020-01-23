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周顯 投資二三事

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周顯：傾刁講氣勢

【明報專訊】同朋友講起去傾生意時，「碼頭」（讀者應該知道這名詞何解）的重要性。

朋友說，很多年前，去傾一單IPO，對方遲了一點點，他打電話去問，對方說，剛下巴士，現在行緊過來。他心裏打了個突：「吓？搭巴士？」差點便想跑了。

另一個朋友搭嘴說：「你對家我都識，無理由搭巴士咁窮架喎。」

朋友的答案是：「當時是SARS之後，這條友都未彈起，梗係搭巴士啦。我初初搞了一間上市公司，又未考到車牌，日日都從粉嶺搭車返中環，被人笑得多，先至請司機之嘛。」（過幾年後，他考到了車牌，一年買了14部車，導致了兩年後，好多人平價執他的二手車。）

大家好奇，這單IPO刁的結果怎樣呢？答案是：傾成咗，大家都賺錢。

其實，傾刁雖然好講碼頭氣勢，但「老千」的碼頭通常很勁，我講過，有一位前上市公司董事，滿口英文，成身名牌，坐架七人車，同我sell一個月有20%回報的南非金礦，我心想，怪不得他的明星女友飛他，老細也炒了他。

裕仁禮服迎休閒裝麥克阿瑟 震驚國民

另一個大老闆，坐架勞斯萊斯來，一開口便是和黃用幾十億元買他的地產項目，原來不過是來傾借500萬元的孖展，不過這是2001年的事了。

最經典的當然是某位小姐，人哋從美國坐私人飛機來借錢，她親自揸架Honda Jazz去接債仔，債仔氣勢登時給壓了下來。這好比當年日皇裕仁成身禮服，正襟而站，麥克阿瑟穿着casual卡其裝，漫不經意地咬着煙斗，照片一出，震驚了所有日本國民。

[周顯 投資二三事]

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