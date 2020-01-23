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劉思明：銷售產能續提升 聯塑看高一線

【明報專訊】港股經過周二的大跌後反彈，正如昨天指，去年兩次大規模的跌市後，短線反彈再試低位，因此不宜過分樂觀，入市以中線角度部署，個別行業或股份明顯強勢，可視作首選。

恒指高開131點後回軟，曾經倒跌，但很快回升，尾市最多升408點，收報28,341點，升355點或1.27%；國指升1.86%。大市成交1015億元，高於60天平均三成，成交配合升市。恒生綜合中型股、小型股指數分別升1.77%、1.19%，中型股受捧，風險胃納不俗。

據《明報》港股數據庫，升跌比率80比20，升逾3%佔上升股份兩成多；陽燭對陰燭為72比28，大市普遍向上，買盤動力較強及積極，個別行業表現強勁。本報數據庫追蹤的30個行業，科技器材升4%表現最強，且全線上升；原材料、燃氣供應升逾3%，後者有近九成股份上升，升勢較全面。其次，中資電力、內房及物管分別升2%和3%。

科技股處強勢 買盤積極

數據庫涵蓋約350隻股份，有近七成處於10天線之下，但科技器材、電訊、醫藥保健、燃氣供應明顯強勢，各有超過七成股份高於10天線，行業處於強勢。科技股買盤積極，小米（1810）、中芯（0981）、比亞迪電子（0285）收市高於開市價超過7%，京信（2342）收市高於開市逾3%，並齊齊創超過1年的收市新高，為行業最強勢股份。

聯塑谷市佔 冀5年增至30%

走勢上，恒指收復兩萬八關口，暫時解除探底威脅，而近兩日低位約兩萬八水平成為關鍵支持；除非反彈可以進一步升穿20天線（約28,450點）及10天線（約28,700點），否則短線料會繼續受到新型肺炎疫情消息波動，入市以低吸及中線部署為主。聯塑（2128）去年穩步上揚，業務穩健，在中國塑料管道具領導地位，可趁回調吸納。

聯塑近年積極拓展華南以外及海外市場的業務，今年上半年收入來自華南地區及其他地區差不多各佔一半，而配合全國的銷售網絡，集團建成完善生產基地，基地分佈於全國16個省份。據券商花旗報告引述聯塑的管理層表示，期望可以加快提升市佔率的步伐，目標未來5年在中國塑料管道市佔率達25至30%。受惠於銷售及產能持續提升，帶來規模效應，業績可以看高一線。

股價方面，聯塑周一創11.5元新高回調，20天線約10.5元及關口位約10元料有支持。短線低收9.9元則先行止蝕。

[劉思明 數據尋寶]

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