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經濟
2020年1月23日星期四
技術取勝
投資策略
TVB主席換人 「殼王」退休兼退股 新股東須是港人 或農曆新年後揭盅
沾手星美債成導火線 頻傳與黎瑞剛不咬弦
投資界聲名鵲起 傳媒娛圈合作多失敗
大喜屋通過上市聆訊 去年下半年收入跌
Burberry上季度港銷售額減半
渣打退休財富調查：三成人僅符所需一半
瑞信：政府保疫情透明度 可減股市波動 恒指昨彈355點 重上28000點關口
A股亂炒疫情概念 公司急發澄清
外電：匯豐高盛等限員工赴武漢
金管局伙泰央行研數碼貨幣跨境走廊 省匯款成本
騰訊擬12億 收購挪威遊戲商
鼎益豐今復牌 逾三成股份凍結 證監「天條」下罕見 Webb籲為大跌做準備
維達去年多賺75% 末期息21仙
密歇根准Tesla直銷新車 股價續升 市值突破1000億美元
訂戶增長遜預期 Netflix早段跌2%
蘋果傳3月推廉價版iPhone 11
張兆聰：強勢科技5G股 趁調整入市
梁志麟：大市氣氛好 日圓料受壓
李曉佳：國際評級機構對「深感失望」的失望
陸振球：經濟倘急放緩 買TLT同時沽空Call Option
技術取勝：吉利14元初見支持反彈
友邦嘉年華 派門票賀歲
耀才10周年 豪派股息花紅
劉思明：銷售產能續提升 聯塑看高一線
周顯：傾刁講氣勢
湯文亮：官員不懂求分 穆迪降港評級
疫症殺到 逸璟‧龍灣兩日三撻大訂 本月至今新盤13宗撻訂 發展商共殺訂逾2400萬
各售樓處加強消毒 提供口罩抗疫
將軍澳本月暫142宗成交 超上月全月
「白居二」撐場 屯門景新臺3日3成交
代理料疫症下樓價波幅維持10%
北角糖水道逾65年舊樓招標
第一太平戴維斯龔勇高：內地高端物流供需兩旺
本港物流營商環境惡化 倉庫上季租金跌逾5%
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技術取勝：吉利14元初見支持反彈
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【明報專訊】深高速區間底部具承接（圖）
潤燃料42.5至45元上落（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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TVB主席換人 「殼王」退休兼退股 新股東須是港人 或農曆新年後揭盅
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