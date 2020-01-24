陸振球：經濟倘急放緩 買TLT同時沽空Call Option

企業CEO對全球經濟增長感悲觀

報告又指，相比之下，認為經濟增長率將上升的受訪CEO人數從2019年的42%驟降至2020年的22%；另外，受訪CEO對其管理的企業今年的前景也並不樂觀，只有27%的受訪CEO表示對企業未來12個月的增長「非常有信心」，達到2009年以來的最低水平，低於去年的35%。

倘息口續下滑 將利好國債

如果真的如這些CEO預計般經濟增長將急降，息口勢會下滑利好國債，可留意美國長年期國債ETF「iShares 20+ Year Treasury Bond ETF（美國上巿編號：TLT）。

技術上，TLT似完成大型三角調整，開始向上突破（見圖）。如想增加回報，可買入TLT同時沽空其call option，便可在低風險之下增加回報。TLT近日位處139.5美元水平，沽空10日後到期行使價141美元的call option，可獲0.49美元期權金，如到期前，TLT升逾141美元會被call走，往後升幅會報銷，但如不升穿141元則可在10日內賺得0.49美元，以360日推算等同年回報增加約12.6厘（0.49美元×36÷139.5美元）！

[陸振球 投資超限戰]