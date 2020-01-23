經濟
李曉佳 財經澡堂

投資策略

下一篇 上一篇

李曉佳：國際評級機構對「深感失望」的失望

【明報專訊】半年內，三大國際評級機構中有兩家把香港主權評級下調，一次是去年9月惠譽，另一次是本周一的穆迪。政府在兩次的回應中，劈頭第一句都是對下調評級的決定「深感失望」。其實，評級機構對港府失望之處，或許就是這句回應。綜觀穆迪整份報告，意外地沒有針對示威者造成的短期損失而作評論，反而着眼於制度本身的問題與政府對事件的反應，而政府的回應卻是千篇一律的不認錯。原來，即使是國際知名的金融機構，也已像普遍香港人一樣，與港府陷入了「雞同鴨講」的溝通死結。

有理由懷疑，「政府發言人」深感失望的，不只是評級機構，還包括財政司長陳茂波。去年9月惠譽降級時，政府的新聞稿是由陳茂波署名回應，今次則是以政府發言人的名義回應。理論上，評級機構作出評級調整前，會與它所評論的對象有充份的溝通。穆迪早在去年9月中已把香港的評級展望調整為「負面」，意味隨時有可能降級，相信在此之後4個月，穆迪與港府進行過長期溝通，而港府負責與評級機構往來的，正是財政司長。

惠譽穆迪關注港能否維護「兩制」

穆迪降級後政府迅速發稿，估計港府逐點回應早已備妥，可能只是把此前與穆迪溝通重點節錄出來。這也是政府「深感失望」的主因，經過一番努力游說後，穆迪仍拒絕做政府的PR，並選擇在港府高官大舉出擊瑞士達沃斯論壇、企圖對外做文宣工作之際，出了這份報告。

作為報告讀者，我也對穆迪深感失望，因為它不敢畫公仔畫出腸。整份報告的精髓，在於「autonomy」一字，中文可理解為「自治」、「自主」。穆迪指出，下調評級的主要因素，是特區政府自治權所受到的制約比想像中嚴重，如果立法、司法或行政的自治權再進一步受制，香港評級會再被下調。可惜，報告點到即止，沒有解釋為何穆迪覺得政府自治權受約制。

惠譽在9月時的報告對這一點闡釋得較為明顯，當時惠譽說「中國內地政府官員在香港事務上採取了自1997年回歸以來最公開的立場」。兩家評級機構的說法其實一致，他們都把焦點放在香港能否維護到「兩制」，而偏偏現時林鄭政府要把「一國」元素加強，這是造成溝通死結的重要原因。

林鄭加強「一國」元素 造成溝通死結

遠在瑞士、沉默了大半年的行政會議成員兼港交所（0388）主席史美倫，彷彿為穆迪的報告下一個註腳，她接受外地媒體訪問時說︰「示威始終是一國兩制下香港的本地事務，相信中央將不會干涉香港局勢。」

沒錯，這就是「自治」的最基本體現。5年前發表過「黑人論」的史美倫，難得今次如此清晰。這句說話是她本人「爆肚」抑或是政府有意安排？希望不要等到下一家評級機構降級時才有答案。

[李曉佳 財經澡堂]

上 / 下一篇新聞

TVB主席換人 「殼王」退休兼退股 新股東須是港人 或農曆新年後揭盅
TVB主席換人 「殼王」退休兼退股 新股東須是港人 或農曆新年後揭盅
沾手星美債成導火線 頻傳與黎瑞剛不咬弦
沾手星美債成導火線 頻傳與黎瑞剛不咬弦
投資界聲名鵲起 傳媒娛圈合作多失敗
投資界聲名鵲起 傳媒娛圈合作多失敗
大喜屋通過上市聆訊 去年下半年收入跌
大喜屋通過上市聆訊 去年下半年收入跌
Burberry上季度港銷售額減半
Burberry上季度港銷售額減半
渣打退休財富調查：三成人僅符所需一半
渣打退休財富調查：三成人僅符所需一半
瑞信：政府保疫情透明度 可減股市波動 恒指昨彈355點 重上28000點關口
瑞信：政府保疫情透明度 可減股市波動 恒指昨彈355點 重上28000點關口
A股亂炒疫情概念 公司急發澄清
A股亂炒疫情概念 公司急發澄清
外電：匯豐高盛等限員工赴武漢
外電：匯豐高盛等限員工赴武漢
金管局伙泰央行研數碼貨幣跨境走廊 省匯款成本
金管局伙泰央行研數碼貨幣跨境走廊 省匯款成本
騰訊擬12億 收購挪威遊戲商
騰訊擬12億 收購挪威遊戲商
鼎益豐今復牌 逾三成股份凍結 證監「天條」下罕見 Webb籲為大跌做準備
鼎益豐今復牌 逾三成股份凍結 證監「天條」下罕見 Webb籲為大跌做準備
維達去年多賺75% 末期息21仙
維達去年多賺75% 末期息21仙
密歇根准Tesla直銷新車 股價續升 市值突破1000億美元
密歇根准Tesla直銷新車 股價續升 市值突破1000億美元
訂戶增長遜預期 Netflix早段跌2%
訂戶增長遜預期 Netflix早段跌2%
蘋果傳3月推廉價版iPhone 11
蘋果傳3月推廉價版iPhone 11
張兆聰：強勢科技5G股 趁調整入市
張兆聰：強勢科技5G股 趁調整入市
梁志麟：大市氣氛好 日圓料受壓
梁志麟：大市氣氛好 日圓料受壓
陸振球：經濟倘急放緩 買TLT同時沽空Call Option
陸振球：經濟倘急放緩 買TLT同時沽空Call Option
技術取勝：吉利14元初見支持反彈
技術取勝：吉利14元初見支持反彈
友邦嘉年華 派門票賀歲
友邦嘉年華 派門票賀歲
耀才10周年 豪派股息花紅
耀才10周年 豪派股息花紅
劉思明：銷售產能續提升 聯塑看高一線
劉思明：銷售產能續提升 聯塑看高一線
周顯：傾刁講氣勢
周顯：傾刁講氣勢
湯文亮：官員不懂求分 穆迪降港評級
湯文亮：官員不懂求分 穆迪降港評級
疫症殺到 逸璟‧龍灣兩日三撻大訂 本月至今新盤13宗撻訂 發展商共殺訂逾2400萬
疫症殺到 逸璟‧龍灣兩日三撻大訂 本月至今新盤13宗撻訂 發展商共殺訂逾2400萬
各售樓處加強消毒 提供口罩抗疫
各售樓處加強消毒 提供口罩抗疫
將軍澳本月暫142宗成交 超上月全月
將軍澳本月暫142宗成交 超上月全月
「白居二」撐場 屯門景新臺3日3成交
「白居二」撐場 屯門景新臺3日3成交
代理料疫症下樓價波幅維持10%
代理料疫症下樓價波幅維持10%
北角糖水道逾65年舊樓招標
北角糖水道逾65年舊樓招標
第一太平戴維斯龔勇高：內地高端物流供需兩旺
第一太平戴維斯龔勇高：內地高端物流供需兩旺
本港物流營商環境惡化 倉庫上季租金跌逾5%
本港物流營商環境惡化 倉庫上季租金跌逾5%