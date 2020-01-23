梁志麟：大市氣氛好 日圓料受壓

英國明公布1月份各項採購經理指數初值，在英股持續做好下，預期數據可高於前值。雖然近日市場炒作英倫銀行減息，但樓市數據顯示就業市場平穩，匯價及油價走勢預示通脹呈先升後回，似乎未見大幅減息的壓力，暫時英鎊於1.29至1.32上落。雖然美元兌瑞郎反彈，但預期受制於20天線0.9710後反覆向下。

美匯指數料於97至98上落

美國明日亦公布1月份採購經理指數初值，估計略高於前值。雖然特朗普正要面對國會彈劾，但估計對美元的影響不大，美匯指數料於97至98上落。

商品貨幣方面，澳洲今日公布12月份就業數據，雖然市場預期失業率跟前值相若，但招聘意欲疲弱下，就業前景難言樂觀。加上肺炎疫情困擾亞洲投資氣氛，料澳元可下試0.6750。新西蘭明早公布第四季通脹，市場預期按年上升1.8%，料支持紐元於0.6540至0.6650上落。

加元後市受制於油價表現。現時中東局勢未見惡化下，估計油價短期內難以突破67美元阻力，將支持美元兌加元於1.3050附近上落。

日本明日公布12月份通脹數據，料不足以改變央行貨幣政策。早前中美簽署第一階段貿易協議，雙方關係進入蜜月期，有利大市氣氛，利淡避險貨幣日圓，料美元兌日圓整固後逐步上試111水平。

交通銀行香港分行環球金融市場部

[梁志麟 匯萃通]