蘋果傳3月推廉價版iPhone 11

【明報專訊】彭博引述蘋果供應鏈內部消息人士稱，蘋果計劃在下月起開始組裝新一代廉價版iPhone，設計可能像iPhone 8，並最早可能在3月發布這款新手機。蘋果曾在2016年3月發布低價版的iPhone SE。當年3月的發布會，有別於每年通常9月舉行的蘋果大型發布會。市場消息指，蘋果將在今年稍後推出支持5G的新iPhone，而5G版iPhone定價可能更高。蘋果股價早段微升。
此外，彭博社引述知情人士稱，蘋果增加對台積電A系列處理器的訂單，以滿足iPhone 11系列的強勁需求。
iPhone 11系列在中國市場銷量理想，當中以最低價的iPhone 11尤甚。消息指，3月擬推出的低價iPhone，將採用與iPhone 11相同的處理器。
Vodafone退出fb虛擬貨幣
另外，英國電訊巨頭Vodafone宣布，退出facebook牽頭的虛擬貨幣Libra（天秤）項目，令該項目的創始成員只剩20家企業。
自去年10月以來，負責監管Libra運作的Libra協會（Libra Association）已失去8名創始成員，包括支付公司PayPal、Stripe和Mercado Pago 、信用卡公司萬事達卡（Mastercard）和Visa、電商平台eBay及旅遊服務公司Bookings Holdings。