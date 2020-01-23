蘋果傳3月推廉價版iPhone 11

此外，彭博社引述知情人士稱，蘋果增加對台積電A系列處理器的訂單，以滿足iPhone 11系列的強勁需求。

iPhone 11系列在中國市場銷量理想，當中以最低價的iPhone 11尤甚。消息指，3月擬推出的低價iPhone，將採用與iPhone 11相同的處理器。

Vodafone退出fb虛擬貨幣

另外，英國電訊巨頭Vodafone宣布，退出facebook牽頭的虛擬貨幣Libra（天秤）項目，令該項目的創始成員只剩20家企業。

自去年10月以來，負責監管Libra運作的Libra協會（Libra Association）已失去8名創始成員，包括支付公司PayPal、Stripe和Mercado Pago 、信用卡公司萬事達卡（Mastercard）和Visa、電商平台eBay及旅遊服務公司Bookings Holdings。

（綜合報道）

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