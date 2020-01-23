訂戶增長遜預期 Netflix早段跌2%

好壞參半的數據反映Netflix的海外業務持續穩健，未受到重大威脅，不過其美國本土市場的競爭加劇，愈來愈多企業進軍串流媒體市場，並向荷李活挖角製作更多原創節目，令Netflix在美國市場的前景蒙上陰霾。Netflix目前在全球擁有1.67億訂戶，其中6040萬在美國。

歸咎加價 稱Disney+衝擊不大

Netflix行政總裁黑斯廷斯（Reed Hastings）稱，新的競爭不會導致經營策略發生重大變化，過去20年沿用的策略有助公司發展，雖然Disney+可能會搶走了少許訂戶，但其對傳統電視構成的威脅更大。Netflix將北美市場表現疲軟，歸因於新競爭及去年加價。

去年11月中推出Disney+月費僅6.99美元，遠低於Netflix的12.99美元標準月費，且提供動畫及星戰等受歡迎獨家內容。該服務開通翌日已吸引1000萬訂戶註冊。蘋果同月推出AppleTV+，雖原創節目相對較少，但月費僅4.99美元。

今年春季，Disney+的服務將拓展至歐洲，而美國有線電視巨頭Comcast旗下的NBCUniversal亦將推出Peacock串流平台服務，加上流動通訊巨擘AT&T旗下的WarnerMedia也將推出HBO Max串流服務，令Netflix面臨更大挑戰。不過該公司認為，自己在串流媒體領域有巨大領先優勢，就算競爭趨於激烈，自己也能續蓬勃發展。

拒附加廣告 憂惹爭議

上季Netflix首發的新內容，包括描述有組織犯罪的電影《愛爾蘭人》（The Irishman）和描述離婚的電影《婚姻故事》（Marriage Story）。兩套電影都獲多項奧斯卡提名。Netflix表示，不希望在串流服務附加廣告，因為要從亞馬遜、facebook及Google手上搶奪廣告預算並不容易，且銷售廣告容易引起爭議。Netflix上季收入按年增長31%至54.7億美元，勝於預期。受惠於一次性稅務得益，上季利潤按年增3.38倍至5.87億美元。

（綜合報道）

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