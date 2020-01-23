密歇根准Tesla直銷新車 股價續升 市值突破1000億美元

目前美國仍有多個州限制特斯拉的直銷車輛商業模式，要求特斯拉須通過特許經銷商進行買賣，以免影響到汽車經銷商的利益。該消息刺激特斯拉股價上漲，在周二收市升逾7%後，盤後交易時段續升逾1%至555美元左右，市值首次突破1000億美元。特斯拉早段股價高見582.5美元，市值達1050億美元。

企業績佳 美股又破頂

美企業績理想，抵銷了中國疫情擴散的影響，標普500指數及納指早段創新高，道指升逾百點。受雲端服務提振，IBM第四季收入輕微增長，打破連續5季的跌勢，股價早段升逾3%。美國總統特朗普威脅，若與歐盟無法達成協議，將考慮對進口歐洲汽車加徵關稅，並再次向聯儲局施壓爭取利率下調。

由於第三季意外錄得盈利、第四季交付量勝預期、加上中國廠房的Model 3電動車投產，令特斯拉股票近期形勢大好。作為首家市值衝破千億美元大關的美國車廠，特斯拉的市值已超越德國福士汽車（Volkswagen），僅次於日本豐田（Toyota），反映市場對其電動車前景充滿信心。

Tesla市值超越福特通用總和

回顧2018年8月，特斯拉行政總裁馬斯克發推文，聲稱私有化資金已到位，正考慮以每股420美元的價格進行私有化，較特斯拉當時股價高出近100美元。特斯拉其後因涉嫌誤導投資者而受美國證交會（SEC）調查，至同年10月馬斯克要辭掉特斯拉董事長職位，並繳交罰款換取和解，其間特斯拉股價大幅波動。

在2019年大部分時間，特斯拉的股價偏軟，更在去年6月低見177美元，股價至上季才顯著轉強。

券商大升目標價至800美元

在去年底股價突破420美元的所謂「私有化」價格後不到一個月，特斯拉股價再升逾三成，市值已超過福特（Ford）和通用汽車（GM）總和。

經紀商New Street Research將特斯拉的目標價，由530美元提升至800美元，指其電動車技術有領先優勢，且客戶需求強勁。1000億美元的市值需保持在1個月均值和6個月均值之上，馬斯克才能獲首批3.46億美元的期權。

（綜合報道）

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