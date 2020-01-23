鼎益豐今復牌 逾三成股份凍結 證監「天條」下罕見 Webb籲為大跌做準備

明報記者 陳子凌

集團同日公布主席兼創辦人隋廣義辭任，證監會表示同意鼎益豐復牌是因進入法律程序下，市場會掌握其涉嫌市場操控活動充分資訊，所以根據《上市規則》第9.3條撤銷停牌決定。

因8.1條停牌 首主扳公司成功復牌

翻查資料，第9.3條指如證監已考慮上市公司書面申述或交易所就涉及交易的書面申述，則可准許該公司在證監認為適合施加的條件規限下恢復交易。過去多年因8.1條被勒令停牌公司絕大多數都是復牌無望，只有2017年2月上市當日即被勒令停牌的創板股駿傑（8188）在停牌1個月後滿足證監會條件才獲得復牌機會，故今次鼎益豐「死而復生」可說是罕見成功例子（見表）。

鼎益豐屬「21章公司」，即指業務只限投資證券的上市公司。證監會去年除勒令其停牌外，亦分別在3月及6月向9家經紀行發出限制通知書，以懷疑與鼎益豐涉嫌市場操控活動有關為由凍結部分客戶證券帳戶，涉及股數佔鼎益豐總股本32.37%，凍結令在復牌後仍繼續生效。證監會並提醒復牌後的鼎益豐股價及成交量可能會出現大幅波動，在交易時應格外謹慎。鼎益豐停牌前報23.08元。鼎益豐股價從2017年6月不到0.8元一路衝至2018年11月最高價28.35元，升幅逾30倍，去年2月獨立股評人David Webb曾向證監會投訴質疑鼎益豐屬封閉式投資基金，股價卻炒至較資產淨值溢價93倍，估值遠超同類投資基金。

停牌前股價市帳率逾300倍

就鼎益豐復牌，David Webb昨日於網站表示，現時未知證監會的法律程序是民事訴訟或刑事訴訟。雖然沒有回應證監會讓鼎益豐復牌是否合理，但他強調，一家32.37%股份受到凍結，停牌前股價23.08元，而淨資產僅有0.07元的公司，復牌後投資者「請為大跌做準備」。