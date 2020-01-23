經濟
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金管局伙泰央行研數碼貨幣跨境走廊 省匯款成本

【明報專訊】本港金管局與泰國中央銀行，昨日公布央行數碼貨幣（CBDC）聯合研究計劃「Inthanon-LionRock」的研究報告。項目是研究將泰銖和港元各自的央行數碼貨幣區塊鏈，連結為跨境走廊，兩地參與銀行能以點對點方式進行資金轉撥和外匯交易，節省跨境匯款的時間和成本。金管局助理總裁（金融基建）鮑克運表示，目前研究完成概念認證階段，但局方沒有推出的時間表，最終亦不一定會推出。

仍有問題待探討 金管局：不一定推出

此項央行數碼貨幣計劃屬於批發層面，並非供公眾使用。目前港商匯款至泰國，需經各自銀行和代理銀行匯款，涉及多層結算程序，產生成本、運作程序、監管等問題（見表）。 利用央行數碼貨幣模型，廠商的銀行可將即時支付系統（RTGS）結餘的港元，向金管局兌換其發行的數碼貨幣，利用區塊鏈和跨境走廊直接與對方的銀行匯款。利用智能合約的特點，跨境資金轉撥能實時完成，本港銀行亦可選擇匯率較佳的對手兌換泰銖。

鮑克運表示，雙方很快會選取兩地貿易數據開始測試，觀察資金如何調撥，預期需時大半年。雖然現時計劃在技術可行，但仍要探討技術、管理及法律上可能遇到的問題，例如現時法例能否容許金管局發行央行數碼貨幣等。

至於會否與其他地區研究跨境數碼貨幣，鮑克運指這是較長遠規劃，研究走廊與多方連接，目前以深入與泰國研究計劃為主。對於人民銀行研究數碼貨幣，他指中國內地數碼貨幣主要作零售用途，與目前本港研究不太相同。

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