金管局伙泰央行研數碼貨幣跨境走廊 省匯款成本

仍有問題待探討 金管局：不一定推出

此項央行數碼貨幣計劃屬於批發層面，並非供公眾使用。目前港商匯款至泰國，需經各自銀行和代理銀行匯款，涉及多層結算程序，產生成本、運作程序、監管等問題（見表）。 利用央行數碼貨幣模型，廠商的銀行可將即時支付系統（RTGS）結餘的港元，向金管局兌換其發行的數碼貨幣，利用區塊鏈和跨境走廊直接與對方的銀行匯款。利用智能合約的特點，跨境資金轉撥能實時完成，本港銀行亦可選擇匯率較佳的對手兌換泰銖。

鮑克運表示，雙方很快會選取兩地貿易數據開始測試，觀察資金如何調撥，預期需時大半年。雖然現時計劃在技術可行，但仍要探討技術、管理及法律上可能遇到的問題，例如現時法例能否容許金管局發行央行數碼貨幣等。

至於會否與其他地區研究跨境數碼貨幣，鮑克運指這是較長遠規劃，研究走廊與多方連接，目前以深入與泰國研究計劃為主。對於人民銀行研究數碼貨幣，他指中國內地數碼貨幣主要作零售用途，與目前本港研究不太相同。