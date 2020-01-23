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A股亂炒疫情概念 公司急發澄清

【明報專訊】國家主席習近平周一（20日）針對武漢肺炎疫情作出指示後，肺炎疫情迅速擴散，A股醫藥板塊因此爆升，其中又以與肺炎相關概念股最受追捧，多隻概念股升停牌。不過，周二晚起不少概念股紛發公告澄清業務與肺炎抗疫無關，似乎是避免被指發「肺炎財」，出了澄清的公司，昨日大部分股價已見回吐。

免被指發「肺炎財」 大部分股價回吐

肺炎概念股主要有兩大類，一類是涉及口罩產銷，另一類是醫藥疫苗。其中，周一及周二兩日升停牌的上海公司龍頭股份（滬：600630），因為2003年SARS時曾經生產口罩產品而被視為口罩概念股，該公司發公告稱，自2003年之後，17年來已再沒生產口罩，指市面傳言誤導投資者；公司澄清後，該股昨日跌6.53%。

同樣升停兩日，生產口罩等防護產品的振德醫療（滬：603301）也澄清，口罩業務佔總收入只有4%左右，昨日收升3.05%。

曾經公告已開發新型冠狀病毒測試劑盒的科創板股碩世生物（滬：688399），同樣要重申公司新產品僅用於病毒檢測，不用於治療，其股價昨日即跌5.32%。兩家也是連續升停兩日的藥企東北制藥（深：000597）與海王生物（深：000078）昨晚均公告表示，目前暫無特定針對武漢肺炎病毒的產品研發和生產，昨日兩股分別回吐6.25%及1.13％。

外資「買爆」美的集團 MSCI剔出指數

另外，A股上市的美的集團（深：000333）因外資持股比例達28%，遭港交所暫停通過互聯互通機制的買盤指令，因此MSCI昨日宣布將之從MSCI中國全股票指數及MSCI全球標準指數體系剔除，明日（24日）起生效，美的集團昨日跌1.07%，深股通淨賣出該股9.84億元人民幣。

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