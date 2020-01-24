瑞信：政府保疫情透明度 可減股市波動 恒指昨彈355點 重上28000點關口

明報記者 溫藹紅

受本港昨晚公布首宗「高度疑似」感染武漢肺炎個案影響，恆指夜期昨晚早段跌逾百點，低水約169點。

首現「高度疑似」個案 恒指夜期跌逾百點

恒指成份股昨日普遍上揚，科網及手機設備股強勢，舜宇光學（2382）大升5%，收報144.6元，為昨日升幅最大藍籌；瑞聲科技（2018）升3.61%，收報64.55元；騰訊（0700）升1.45%，收報391元；美團（3690）升2.36%至108.3元。受疫情發展所帶動，平安好醫生（1833）昨日升11.6%，3日已累升兩成，表現出色。

瑞信發表報告稱，由於當年SARS疫症初期資訊不足，不明朗因素較多，導致股市持續下跌，直至溫家寶出任國務院總理，並於當年4月17日舉辦的政治局會議上對疫情有明確指示，其後又罷免隱瞞疫情的衛生部高層，並由副總理吳儀兼任衛生部長，以及急調王岐山回京，市場憂慮情緒頓時大減，恒指即時見底回升，反映資訊透明度的重要性。因此，該行認為政府若能確保疫情資訊愈公開透明，相信股市波動將愈低，當新增感染個案數字回落時便會見底。

疫情衝擊多個行業 瑞銀料人行再降準

瑞銀表示，預計疫情惡化的憂慮將拖累本周股市大幅下跌，加上新型冠狀病毒仍有甚多不確定性，且與SARS有諸多相似之處，若短期內未能遏制疫情，估計將明顯衝擊零售、旅遊、酒店及餐飲、運輸等行業。該行指出，政府或會加大政策寬鬆力度，應對疫情帶來的經濟下行壓力；又預計人行今年內將再降準50個基點，以及降低MLF（中期借貸便利）利率10至15個基點，引導市場利率下行。

傑富瑞（Jefferies）表示，相信武漢肺炎將較SARS更快受控，據相關資料顯示，當年中國政府以5至6個月時間遏制疫情，股市前景仍然樂觀。該行指當年SARS期間，恒生指數自本港出現感染個案後下跌逾10%，但及後迅速反彈，雖然必需品消費及地產股相對走弱，但電訊、公用、銀行股表現較強勢，認為是次疫情未必對農曆新年黃金周及企業盈利造成重大負面影響。