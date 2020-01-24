經濟
下一篇 上一篇

瑞信：政府保疫情透明度 可減股市波動 恒指昨彈355點 重上28000點關口

【明報專訊】武漢肺炎疫情急速擴散或對市場造成負面影響。恒指昨日早段曾一度低見27,938點，及後升幅擴大，全日收市升355點，重上28,000點，收報28,341點；國指升204點，收報11,174點，大市成交額1015億元。多家大行發表報告（見表）重提2003年SARS，瑞信指當年疫症初期因資訊不足，不確定因素致股市長期下跌，認為政府若能確保資訊透明度，股市波動將減低。

明報記者 溫藹紅

受本港昨晚公布首宗「高度疑似」感染武漢肺炎個案影響，恆指夜期昨晚早段跌逾百點，低水約169點。

首現「高度疑似」個案 恒指夜期跌逾百點

恒指成份股昨日普遍上揚，科網及手機設備股強勢，舜宇光學（2382）大升5%，收報144.6元，為昨日升幅最大藍籌；瑞聲科技（2018）升3.61%，收報64.55元；騰訊（0700）升1.45%，收報391元；美團（3690）升2.36%至108.3元。受疫情發展所帶動，平安好醫生（1833）昨日升11.6%，3日已累升兩成，表現出色。

瑞信發表報告稱，由於當年SARS疫症初期資訊不足，不明朗因素較多，導致股市持續下跌，直至溫家寶出任國務院總理，並於當年4月17日舉辦的政治局會議上對疫情有明確指示，其後又罷免隱瞞疫情的衛生部高層，並由副總理吳儀兼任衛生部長，以及急調王岐山回京，市場憂慮情緒頓時大減，恒指即時見底回升，反映資訊透明度的重要性。因此，該行認為政府若能確保疫情資訊愈公開透明，相信股市波動將愈低，當新增感染個案數字回落時便會見底。

疫情衝擊多個行業 瑞銀料人行再降準

瑞銀表示，預計疫情惡化的憂慮將拖累本周股市大幅下跌，加上新型冠狀病毒仍有甚多不確定性，且與SARS有諸多相似之處，若短期內未能遏制疫情，估計將明顯衝擊零售、旅遊、酒店及餐飲、運輸等行業。該行指出，政府或會加大政策寬鬆力度，應對疫情帶來的經濟下行壓力；又預計人行今年內將再降準50個基點，以及降低MLF（中期借貸便利）利率10至15個基點，引導市場利率下行。

傑富瑞（Jefferies）表示，相信武漢肺炎將較SARS更快受控，據相關資料顯示，當年中國政府以5至6個月時間遏制疫情，股市前景仍然樂觀。該行指當年SARS期間，恒生指數自本港出現感染個案後下跌逾10%，但及後迅速反彈，雖然必需品消費及地產股相對走弱，但電訊、公用、銀行股表現較強勢，認為是次疫情未必對農曆新年黃金周及企業盈利造成重大負面影響。

上 / 下一篇新聞

TVB主席換人 「殼王」退休兼退股 新股東須是港人 或農曆新年後揭盅
TVB主席換人 「殼王」退休兼退股 新股東須是港人 或農曆新年後揭盅
沾手星美債成導火線 頻傳與黎瑞剛不咬弦
沾手星美債成導火線 頻傳與黎瑞剛不咬弦
投資界聲名鵲起 傳媒娛圈合作多失敗
投資界聲名鵲起 傳媒娛圈合作多失敗
大喜屋通過上市聆訊 去年下半年收入跌
大喜屋通過上市聆訊 去年下半年收入跌
Burberry上季度港銷售額減半
Burberry上季度港銷售額減半
渣打退休財富調查：三成人僅符所需一半
渣打退休財富調查：三成人僅符所需一半
A股亂炒疫情概念 公司急發澄清
A股亂炒疫情概念 公司急發澄清
外電：匯豐高盛等限員工赴武漢
外電：匯豐高盛等限員工赴武漢
金管局伙泰央行研數碼貨幣跨境走廊 省匯款成本
金管局伙泰央行研數碼貨幣跨境走廊 省匯款成本
騰訊擬12億 收購挪威遊戲商
騰訊擬12億 收購挪威遊戲商
鼎益豐今復牌 逾三成股份凍結 證監「天條」下罕見 Webb籲為大跌做準備
鼎益豐今復牌 逾三成股份凍結 證監「天條」下罕見 Webb籲為大跌做準備
維達去年多賺75% 末期息21仙
維達去年多賺75% 末期息21仙
密歇根准Tesla直銷新車 股價續升 市值突破1000億美元
密歇根准Tesla直銷新車 股價續升 市值突破1000億美元
訂戶增長遜預期 Netflix早段跌2%
訂戶增長遜預期 Netflix早段跌2%
蘋果傳3月推廉價版iPhone 11
蘋果傳3月推廉價版iPhone 11
張兆聰：強勢科技5G股 趁調整入市
張兆聰：強勢科技5G股 趁調整入市
梁志麟：大市氣氛好 日圓料受壓
梁志麟：大市氣氛好 日圓料受壓
李曉佳：國際評級機構對「深感失望」的失望
李曉佳：國際評級機構對「深感失望」的失望
陸振球：經濟倘急放緩 買TLT同時沽空Call Option
陸振球：經濟倘急放緩 買TLT同時沽空Call Option
技術取勝：吉利14元初見支持反彈
技術取勝：吉利14元初見支持反彈
友邦嘉年華 派門票賀歲
友邦嘉年華 派門票賀歲
耀才10周年 豪派股息花紅
耀才10周年 豪派股息花紅
劉思明：銷售產能續提升 聯塑看高一線
劉思明：銷售產能續提升 聯塑看高一線
周顯：傾刁講氣勢
周顯：傾刁講氣勢
湯文亮：官員不懂求分 穆迪降港評級
湯文亮：官員不懂求分 穆迪降港評級
疫症殺到 逸璟‧龍灣兩日三撻大訂 本月至今新盤13宗撻訂 發展商共殺訂逾2400萬
疫症殺到 逸璟‧龍灣兩日三撻大訂 本月至今新盤13宗撻訂 發展商共殺訂逾2400萬
各售樓處加強消毒 提供口罩抗疫
各售樓處加強消毒 提供口罩抗疫
將軍澳本月暫142宗成交 超上月全月
將軍澳本月暫142宗成交 超上月全月
「白居二」撐場 屯門景新臺3日3成交
「白居二」撐場 屯門景新臺3日3成交
代理料疫症下樓價波幅維持10%
代理料疫症下樓價波幅維持10%
北角糖水道逾65年舊樓招標
北角糖水道逾65年舊樓招標
第一太平戴維斯龔勇高：內地高端物流供需兩旺
第一太平戴維斯龔勇高：內地高端物流供需兩旺
本港物流營商環境惡化 倉庫上季租金跌逾5%
本港物流營商環境惡化 倉庫上季租金跌逾5%