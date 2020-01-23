渣打退休財富調查：三成人僅符所需一半

渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝表示，港人的投資取態傾向保守，有59%受訪港人傾向將資金投放於傳統的儲蓄戶口，當中以月入介乎2萬元至73,883元的新晉富裕族（69%）最為明顯；投放在定期儲蓄及股票市場，則分別為45%及47%。

他認為，僅靠強積金及儲蓄未必足夠退休生活，建議港人在投資上可以更進取，又指全球低息環境仍會持續，股票市場的整體回報，將較定存及儲蓄更優勝。

友邦：港人48歲部署退休 儲蓄金額跌8%

同日，友邦香港公布「AIA理想退休生活調查」第11期結果，調查訪問1035名年齡介乎18至65歲的市民。友邦香港及澳門首席企業業務總監劉家怡表示，結果顯示受訪者在48歲開始部署退休，但每月撥作儲蓄或投資以實現退休計劃的金額較上期調查跌8%至5289元。

該項調查的受訪者認為退休年齡為61歲，並需要339萬元，其中46%未有明確退休儲蓄或投資計劃，而18至24歲受訪者中，有69%未有退休儲蓄計劃。另外，政府去年推出「扣稅三寶」，約50%受訪者認為扣稅產品吸引，並會考慮投保該類產品，但3月才是最後限期，故現時未有行動。