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Burberry上季度港銷售額減半

【明報專訊】奢侈品牌Burberry公布截至去年12月底止第三季業績，期內整體零售收入為7.19億英鎊（約73.1億港元），以固定匯率計升2%，同店銷售增長3%，較去年多2個百分點，主要受正價銷售帶動，但減價促銷降庫存，以及香港業務受社會運動影響，銷售額減半，抵消部分增長。

內地同店銷售增15%

集團首席營運及財務總監Julie Brown指出，中國增長仍然強勁，期內同店銷售按年增長15%，不過香港銷售額減半，令亞太區同店只錄得單位數增長。

她續指，以往香港佔集團約8%的總銷售額，現時降至4%。另外，中國消費者佔集團總銷售約40%，相信未來5年繼續是集團增長動力，今年4月會在上海舉辦時裝展，明年1月將與騰訊（0700）合作，開設首間社交零售店。

根據Burberry官方網頁，其在港共有13個銷售點，Julie Brown表示，正與香港業主緊密商討租金調整情况，但未有關店及裁員計劃，會集中做好本地客生意。

明年伙騰訊設社交零售店

其他市場方面，歐洲、中東、印度和非洲地區因遊客消費，同店銷售錄得高單位數增長，美國亦錄得低單位數增長。集團預計，以固定匯率計，2020財年總收入將錄得低單位數增長，較早前預計的持平有所提升，雖然受香港業務影響，但經調整後營業利潤率將會持平。

相關字詞﹕租金 奢侈品 社會運動

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