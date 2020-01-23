大喜屋通過上市聆訊 去年下半年收入跌

純利料大跌 認為屬臨時性質

大喜屋指出，去年6月至11月的收入減少，主要受到本港社會風波影響，接客人次整體減少而經營成本增加，導致去年6至11月期間每月平均純利大幅減少，特別是集團聘請更多員工以支援在去年6月開業的大喜屋沙田店，導致員工成本上升。

集團又預計，截至2020年3月底財年純利將大幅減少，主要因為銅鑼灣大喜屋在2019年3月以來關閉，沙田店自2019年6月起開業產生前期成本，2019年6月以來的社會風波導致接客人次減少等。公司又指，社會風波令顧客、食客及遊客減少，但董事會認為因素屬臨時性質，並非整體需求萎縮的迹象。

8餐廳獲減租 慳170萬

大喜屋表示，已採取措施應付上述影響，包括與業主磋商削減餐廳租金，增加市場推廣活動及宣傳以及提升危機管理培訓。集團旗下8間餐廳的業主已同意每月削減10%至20%的租金，為期2至4個月，可於2020財年節省合共170萬元租金開支；此外其中一間餐廳於2019年10月曾停業兩天，亦獲兩天租金削減。集團將繼續與其他餐廳業主磋商減租事宜。集團亦已採取若干措施控制營運成本，令截至2019年11月共計節省約910萬元。