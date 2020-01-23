投資界聲名鵲起 傳媒娛圈合作多失敗

伙影星開公司拓餐飲

他曾多次涉足娛樂事業，包括聯同多名藝人成立東方魅力、即今天的星美控股（0198），2000年入主《成報》，到2011年入股電視廣播（TVB）（0511）。但他在媒體、娛樂事業的投資手風欠順，債券投資更是栽在與他有私交的覃輝旗下星美手上。

陳國強在金融圈崛起後，1990年代尾聯同藝人陳百祥、曾志偉、譚詠麟及已故女星梅艷芳等合組東方魅力，收購餐廳Planet Hollywood；同時他因參與興建北角成報大厦而與《成報》已故創辦人何文法結緣，他最終入主《成報》並累計投資數億元，一度力谷銷路12萬份以上，並借殼東魅網（即已除牌的星美出版前身）上市，但是最終損手收場，《成報》及東魅的上市地位，最終轉手予星美集團老闆覃輝，成為今天的星美控股。

直至已故邵逸夫2011年退休前夕，陳國強再度出手，聯手台灣女首富王雪紅及美資基金收購邵逸夫手上股權，入主電視廣播，其後更在2015年出任主席職務。但是TVB在海內外面對競爭，加上所處行業出現重大變化，經營業績不及過往。TVB近年涉足債券投資亦手風不順，最終殼王意外栽在「熟人」覃輝旗下的星美債券手上。