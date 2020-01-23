沾手星美債成導火線 頻傳與黎瑞剛不咬弦

【明報專訊】自「殼王」陳國強於2015年初接手電視廣播（TVB）（0511）帥印，TVB即施展財技，包括啟動發債、回購股份，及購入大批債券投資用作收息，抵消發債利息支出。不過沾手星美控股（0198）過億美元的債券投資，卻成為殼王離開TVB的其中一條導火線，星美在發債不足半年後出現財政困難未能支付本金利息，據傳事件亦致長期支持TVB的基金股東失望。
儘管陳國強因為香港永久居民的身分，在TVB出任非執行董事兼主席，並且穩控TVB的控股股東Young Lion大半投票權，但是他在Young Lion的實質只持股6%，持股量遠低於黎瑞剛為首的華人文化（見圖）。
「殼王」入主後頻施財技
在他任職TVB主席的5年內，TVB啟動連串財技，最終因為涉足星美的債券投資損手而引起爭議。事實上，有份出任TVB投資檢討委員會的前董事柯清輝，去年底亦已告離任，市場不時傳出，陳國強在債券爆煲事件後期，已經沒有參與TVB的日常事務及重要活動。
傳債券爆煲後已淡出日常事務
雖然近年市場不時傳出陳國強、黎瑞剛因為TVB參與買債損手而發生不咬弦，但是TVB官方對該等傳言多輕描淡寫，到陳宣告2月初行將離任TVB一刻，仍然力指陳、黎保持友好，陳國強最終能夠在新春佳節後的重要節日「好來好去」。