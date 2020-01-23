沾手星美債成導火線 頻傳與黎瑞剛不咬弦

儘管陳國強因為香港永久居民的身分，在TVB出任非執行董事兼主席，並且穩控TVB的控股股東Young Lion大半投票權，但是他在Young Lion的實質只持股6%，持股量遠低於黎瑞剛為首的華人文化（見圖）。

「殼王」入主後頻施財技

在他任職TVB主席的5年內，TVB啟動連串財技，最終因為涉足星美的債券投資損手而引起爭議。事實上，有份出任TVB投資檢討委員會的前董事柯清輝，去年底亦已告離任，市場不時傳出，陳國強在債券爆煲事件後期，已經沒有參與TVB的日常事務及重要活動。

傳債券爆煲後已淡出日常事務

雖然近年市場不時傳出陳國強、黎瑞剛因為TVB參與買債損手而發生不咬弦，但是TVB官方對該等傳言多輕描淡寫，到陳宣告2月初行將離任TVB一刻，仍然力指陳、黎保持友好，陳國強最終能夠在新春佳節後的重要節日「好來好去」。